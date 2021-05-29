印24歲人妻露宿者被免費食物誘上救護車　遭司機偕友輪姦再棄街頭

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-29 20:00

印度再發生恐怖輪姦案！拉賈斯坦邦1名24歲女子和丈夫在街頭露宿，日前當地1家醫院的救護車駕駛員訛稱有免費食物可領取，誘使她登上救護車，之後被載到僻靜處，遭司機聯同1名男子將她輪姦，2男滿足獸慾後將女子遺棄街頭。受害者初時因太害怕而不敢報案，幸有醫護得悉事件後主動協助報案，當地警方目前已拘捕2名疑犯，將控以輪姦罪及預防暴行罪。

印度1名24歲女子被騙上救護車，司機偕友人將她輪姦。（網上圖片）

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事件發生於拉賈斯坦邦齋浦爾（Jaipur），原本有傳受害人是22歲女生，但印度傳媒報道，受害人其實是24歲的女性無家者，而當地警方會保護受害人身份，故傳媒只知悉她最近才結婚，與丈夫一同在街上流浪。

消息指，受害人過去幾年都在街上露宿，平日會在齋浦爾1醫院門外推車賣蔬菜，故疑犯平日駕救護車出入醫院不時，已留意到受害人的動向，疑早就盯上她。印度因疫情封城以來，受害人難以賣菜維生，故近日要在街上乞討食物和金錢。

案發於本月24日晚上11時，救護車駕駛員Surendra Yogi扮好心叫受害者登上救護車，會載她去領取免費食物，因為她平日有見到Yogi駕救護車出入醫院，認得他故不虞有詐，便跟他上了救護車。Yogi之後開車去接載男性朋友Mahendra Singh，但2人並無載受害者去領食物，而是帶她到附近僻靜地區，停車後在救護車後座將她輪姦，滿足獸慾後將受害人掉到附近行人道上就離去。

受害人和家人初時受驚過度不敢報案，直至2天後有醫護得知事件並為受害人檢查，之後答應協助她，並主動指她向警方報案。警方事後檢查該區閉路電視片段，發現主犯在事發後沒有上班，但隨後根據線索已順利拘捕2名涉案男子，將控以輪姦罪及預防暴行罪。

隨印度疫情失控，當地性犯罪仍未停止，較早前已有報道指，有確診者在醫院和檢疫心中心內被性侵，最近較轟動的案件，是早前中央邦有男護士強姦1名43歲戴上呼吸機的女確診者，該患者在24小時後死亡，男護士另涉嫌輪班期間性侵1名24歲女病人。

據印度國家犯罪紀錄局數據，去年印度日均有90宗強姦案，但普遍認為實際數字會高出許多，因為大部分性罪行受害者都不會主動報案，除了因感到恥辱，還與當地女性社會地位太低有關。而印度各邦中，拉賈斯坦邦錄得的強姦案件最多，中央邦、北方邦、哈里亞納邦、恰蒂斯加爾邦等中部及北方行政邦帑同樣是重災區。

（綜合）