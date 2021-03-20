印度15歲少女遭逾20男輪姦9天　報案被警冷待　惹舉國震怒2警停職

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-20 23:00

印度發生1宗舉國震驚的恐怖輪姦案，當地1名15歲少女遭逾20人在9天內不斷輪姦，報案後更爆出警方疏忽職守的醜聞。上月25日，拉賈斯坦邦1名15歲少女相信朋友想送她新書包，被帶到1個公園後見到數名男子出現，當場將她輪姦及強迫吸毒。警方指少女其後被帶到多個地方，數天內遭多名男子輪姦、性虐待等，後來才被放走。惟有傳媒爆出，少女去報案時曾被警察冷待，事件在當地引起政治風波， 2名警察已被停職，警方後來查出至少20名男子有份強姦少女，承諾會盡快起訴。

印度發生1宗舉國震驚的輪姦案，逾20名男子涉案，更涉及警方疏忽職守等。（資料圖片）

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印度拉賈斯坦邦賈拉瓦（Jhalawar）日前發生1宗恐怖輪姦案，15歲單親家庭少女稱其朋友朋友Bulbul和Chothmal表示會送她新書包，她不疑有詐，於2月25日將由Suket鎮被帶到Jhalawar，殊不知到達1個公園後，有3至4名年輕男子突然出現。

警方指，少女在公園被強迫吸毒再遭強姦，歹徒光天化日下將她綁入汽車內，少女其後未有被關在固定地點，而是不停搬來搬去，在不同的房子內被輪姦，地點包括旅館、正在施工的商店、農場、田野等。少女稱每當她抵抗及慘叫時都會被毆打及威脅，甚至不斷迫她吸毒。

直至3月5日，Bulbul和Chothmal才放少女回家，她身體狀況很差，睡了24小時，隔天才將幾天的恐怖經歷告訴媽媽。家人翌日陪她報案，其中4名疑犯很快被捕，當中2人未成年。警方在3月8號一度交代指，接到女孩報案後已到達她家調查，並起訴疑犯，事件中少女被9名男子綁架並在多個地方輪姦超過1星期。

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當時印度傳媒引述1名警察指，少女家人在她失蹤後未有報案，惟其後有傳媒爆料，受害人3月6日去報案時，警方拒絕受理，而且女孩失蹤後，她的兄弟曾多次去警署報案，但都被警察趕走。後來是有較高級的警察介入，警方才處理事件。

事件意外引發一場政治風波，印度人民黨領導層在眾議院批評拉賈斯坦邦治安惡化，更怒轟邦政府在執法及秩序狀況「完全失敗」，只懂掩飾婦女遭受暴力的問題，邦警察無作為，要求警方徹查事件，形容事件是該國「最大的幫派強姦案」，認為警方亦需就事件負責，警方不單無紀錄女孩初次報案，更沒有保護她回家。

備受輿論壓力下，印度警方成立了3個小組調查事件，更已公開其中多名疑犯身份，涉事的強姦犯愈拉愈多，均將被控《保護兒童免受性犯罪法》。警方指少女作供稱有20名男子曾強姦她，她更曾被性虐待。截至19日，已增至24人涉案被捕，多是20多歲的年輕人，4人未成年，更涉及1名婦女，至少20名男子有份強姦。當局承諾在未來5天會正式向法院提出起訴，又透露已再成立1個9人小組處理事件。拉賈斯坦邦保護兒童權利委員會主席亦親自前往女孩的家探訪，承諾會嚴懲犯人及提供協助。

事發至今，已有2名高級警察涉疏忽職守被停職，當地警察局長批評2名警員在罪案發生的10天內都未採取行動，未保護該女孩。

印度不時爆出駭人聽聞的性侵案，去年12月當地傳媒報道，1名35歲女子慘遭5男拖到田野輪姦後，到警局報案時再被警察以落案成為由騙入房強姦，事件亦引起當地社會轟動。

早在2012年，印度1名年輕女子在德里巴士上被姦殺，激起民憤，事件引起國際關注，迫得當局頒布嚴厲的強姦法，某些情況下會動用死刑。不過有女權組織指，法案定罪率很低，受害人往往因種姓階級等因素得不到公平審訊。據該國家犯罪紀錄局的去年數據顯示，印度平時每天平均有90宗強姦案，但有不少意見認為，這是因為有大量強姦案未被呈報，才會令數字「偏低」。

（綜合）

2017年，愛爾蘭一名28歲女背包客到訪印度，被發現遭姦殺棄屍在一處偏僻田野上，兇手更用石塊搗爛她的面部，企圖隱瞞其身分。警方期後鎖定23歲的巴賈特（Vikat Bhagat）是疑兇，因麥克勞克林上次到印度旅行時已認識巴賈特，今次印度之旅亦有與他見面。

2019年，印度納加爾（HINDU NAGAR）村落23歲女生屢遭強姦，報警仍被冷待，最後被放火燒死，由於死者來自低等種姓，5名疑犯卻來自地主級的高等種姓，結果有大批村民為犯人辯護，多名婦女更批評死者人格，其中疑犯的姐姐甚至向傳媒稱，是女子自倒汽油到身上點火，務求向弟弟報復。路透社有記者去到案發村落採訪，發現村民大多站在犯人的一方，其中有許多都是婦女，竟然高呼5名男子是無辜，他們是被誣告強姦及謀殺，要求釋放被捕男子。

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今年9月，印度帕塔納姆蒂特塔〈Pathanamthitta〉地區，1名20歲的女患者被確診後由救護車送院，被駕駛救護車的努法爾（Noufal）帶到偏僻地方強姦。