親女繼女婚禮差1天　阿爸牽繼女走紅地毯　趕唔切親女婚禮被鬧爆

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-29 20:50

親女和繼女爭父愛而鬥不停，更安排僅相隔1天在不同地點舉行結婚，為人父親可以點分身？美國1名父親在Reddit討論區發文，講述早前遭遇到彷如電視劇狗血情節的經歷，他透露有2名女兒，1個是親生，另1個則是繼女，巧合地她們的婚禮只相隔1天，卻是在不同州份舉行，2地相隔13小時車程。 面對2名女兒的2場婚禮，這名父親感到非常懊惱，不知如何抉擇，經過一番天人交戰，他決定先去繼女婚禮，再通宵趕路到親女婚禮，認為縱使辛苦也想兩全其美，詎料他在開車時迷路，令他趕不及親女的重要時刻，親女與家人氣得大發雷霆，強調不會願諒。父親其後決定送1份超級「大禮」贖罪，卻被愛女一口拒絕。

美國有父親在網上撰文，透露親女和繼女婚禮的舉行日只隔1天，父親絞盡腦汁想趕得及出席2場婚禮，怎料最後錯過了親女的大日子。(Gettyimages)

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結婚是人生大事，子女總希望父母可以在現場親身見證，當自己的證婚人。美國1名父親本月中在Reddit討論區發帖，表示因為出席繼女的婚禮而錯過親生女兒的婚禮，然而過程中他已盡力趕赴2場婚宴，怎料計劃未能如願，令他萬分無奈。

樓主透露自己有2名女兒，離婚後與前妻共同撫養親女，所以他只有一半時間和親女相處。而繼女在2歲時喪父，樓主與其母親再婚後，一直把她視如己出。他自問對2名女兒沒有偏心，但親女老是抱怨他偏心繼女。

2019年，繼女寄出喜帖，通知父親她將於同年9月某個周六結婚；親女知道消息後，隨即致電父親，怒斥：「她捷足先登，故意比我早結婚！」1周後，父親收到親女的喜帖，其婚禮定於同1個周末的周日，即只較繼女的婚禮僅晚1天。

父親一方的家族成員決定只出席親女的婚禮，然而2名女兒也想父親牽自己的手走過紅地毯，他為此絞盡腦汁，最後決定盡力趕赴2場婚禮，目標是先出席繼女的婚禮，最遲於當晚10時離開，然後通宵開車到另1個州出席親女的婚禮，可是他在途中迷了路，而且遇上塞車，令他錯過親女的婚禮，最後親女由繼父領她走過紅地毯。

父親決定先出席繼女婚禮，然後通宵揸車趕到另1個州，希望趕得及去親女的婚禮，怎料途中迷路了及遇上堵車。（Gettyimages）

「我已竭盡所能讓她們也快樂，但我令其中1人徹底失望。」父親表示，親女的朋友在facebook不斷攻擊繼女及其丈夫，稱2人蓄意破壞親女的婚禮。父親事後嘗試彌補過失，甚至提出替親女及其丈夫達成夢想，請他們到日本旅行，可是親女完全不領情，此後每次與父親談電話時，最後還是念念不忘父親無法出席其婚禮的傷痛，怒氣至今未消。

不單是親女不原諒父親，就連其他家族成員都加一腳，斥他是混蛋，「他們認為我不應該選擇出席繼女的婚禮而不是親生女兒的婚禮」。父親不禁問網民：「我是否衰人？」網民反應大都不是留言安慰樓主，反而認為他安排欠佳，不懂他為何會在日此重要的日子迷路，更何況他可以選擇乘搭飛機而不是親自開車。另有網民認為2個婚禮只相隔1天並不是巧合，「有人刻意這樣做，而你竟選擇偏心繼女，這是咎由自取」。

（Reddit）

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