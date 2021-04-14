細佬結婚爸媽送樓　女家再索7位數禮金　大哥：黐線，撳住嚟搶

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-14 17:14

男女雙方若要結婚，兩家人傳統上都要商討好禮金和嫁妝，但此過程往往易生爭拗。有男網民最近就在討論區發文分享，指其弟弟結婚在即，父母已經買樓供2人婚後居住，惟未來親家在禮金上仍開價150萬元，「仲想（層樓）落埋佢個女個名」，讓樓主直斥「黐線，撳住嚟搶」，更問網民：「係咪應該叫細佬唔結好過？」

有男網民發帖，指弟弟即將結婚，父母原打算給38.8萬元禮金，但女家卻抬價至150萬元。（資料圖片）

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男網民「C.Martin」在連登討論區以「細佬條女屋企開價禮金要150萬」為題發文，表示弟弟最近與交往逾10年的女友籌備結婚，男家原本已打算「攞個好意頭」，準備38.8萬元禮金，詎料女家直接開價150萬元，讓樓主不禁擔心弟弟會否選錯對象，「係咪應該叫細佬唔結好過？」。

樓主形容親家屬中產家庭，但家底應不及自己家，準弟媳是獨生女，「冇記錯應該係2萬零蚊啲文員」，弟弟與她平時過着極盡奢華的生活，質疑女方早知其家底，才會「獅子開大口」抬高禮金。他續指，其實父母一早已全額（Full Pay）買下一處物業給2人婚後自住，登記於弟弟名下，「對家仲想落埋佢個女個名」。

樓主擔心弟弟受騙，直斥未來親家「撳住嚟搶」。（《單身男女2》劇照）

他稱父親仍未知情，而母親則大感不滿，男方暫時未知女家出多少嫁妝，但弟弟對禮金問題毫不上心，「佢係嗰啲唔係自己錢就冇咩所謂嘅人，150萬？是但啦，反正都係屋企畀，150咪150囉」。

帖文引來網民關注，有人認為樓主父母本來開出近40萬元的禮金金額已比一般人高，「一開始38.8萬都已經好多」，親家鬧到現時局面猶如想分男方身家，「同你細佬分身家多過結婚」，並質疑既然是男家全額支付買樓費用，為何要讓女方「分一杯羹」。

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