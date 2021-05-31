台灣疫情｜咖啡店橫額列算式稱解開才能堂食　老闆娘：來點幽默感

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-31 16:30

台灣疫情嚴竣，多個市政府都宣布多項抗疫政策，當中包括禁止餐廳提供堂食。食肆經營大受打擊之下都想盡方法生存，台中一間咖啡店就想出在餐廳門口掛出一條有艱深算式的橫額，指只有解得開的人才可以堂食，最後亦建議想堂食的人「放棄吧，外帶幫你打9折」。老闆超有創意的營銷手法引來網民熱議，更有不少人表示希望光顧！

網上流傳照片，指一間餐廳在門口拉起了橫額，說解得開算式的人才可以堂食。（網上圖片）

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網上流傳的照片可見，該個台中咖啡店在門口的簷下掛起了1條紅色橫額，上面第一句就寫「疫情期間……解開的人才可以內用」，然後列出一條超級複雜有極多數學符號的算式，令人頭昏腦脹。正當苦惱如何解答算式時，下邊就寫上另一句「放棄吧，外帶幫你打9折」，立即使人哄堂大笑！

拉起橫額的餐廳在facebook專頁上回應事件。（fb專頁「Light cafe。輕生活」圖片）

咖啡店因為橫額爆紅之後就在facebook上回應，指自己「上新聞上爆廢什麼的老子運籌帷幄早就習慣了不稀罕啦，重點是要來外帶，好嗎？」，笑言自己的店「好歹也是大坑區完全不靠產品實力上新聞上爆廢最多次的店好嗎？」咖啡店同時亦都推出優惠，指外賣客人一律送共有4款的老闆娘簽名小卡，至疫情結束之後可以換禮物，最後留言指「給生活來點幽默感吧」。

不少網民都一度嘗試解開算式，但就指「我都看不懂了，貌似大學高等數學，還給老師了」，另外亦有人指自己絕對不會解開這條算式，因為要響應抗疫措施，絕不堂食。

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