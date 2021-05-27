台灣67歲婦人染疫　隔離期間酒店離世　親友網上撰文講述心碎經過

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-27 20:00

台灣新冠肺炎疫情持續，長者或慢性病患者一旦染疫便非常危險。當地1名60多歲確診婦人周一（24日）被發現在隔離酒店中離世，其親友翌日在討論區發文，表示婦人居於台北市萬華區，確診後入住被徵召的凱撒大飯店，起初她還安慰家人着他們樂觀一點，更說「阿嬤會趕快回去」，怎料一語成讖，翌日全身乏力且一直咳嗽，也沒有要求醫護提早1晚檢查，結果在入住酒店2天後悄悄離世，故事讓大批網民紛紛表示痛心。

有網民在討論區發文，指67歲的嫲嫲日前在隔離酒店中病逝，慨嘆部份家人連最後一面也見不到。（資料圖片）

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樓主在Dcard討論區發文，稱67歲婦人是母親男友的媽媽，樓主稱她「阿嬤」。阿嬤有慢性疾病，一家人居於是次疫情的重災區萬華區，阿嬤於上周四（20日）被通知確診新冠肺炎，由於當時仍屬輕症病患，衛生局指只能送往中部地區隔離，但隔離地點將沒有醫護，家人便直接拒絕。

事至上周五（21日），當局安排阿嬤入住台北的凱撒大飯店隔離，樓主憶述翌日晚上嫲嫲更開心地說：「我從來沒有住過這麼好的飯店餒（呢）！」又在電話中指自己很快便會康復回家，希望樓主要「樂觀一點」。然而，到了周日（23日），樓主再致電嫲嫲時，卻得知她全身乏力和不停咳嗽，醫護人員需待翌日才會前來檢查。樓主提出不如讓通知醫護提早到場，阿嬤卻一口拒絕，說「沒關係啦！明天他們就會來了……妳要乖喔、要樂觀，妳最乖最孝順了」。

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未料該通電話是樓主與阿嬤的最後對話，其家人翌日（24日）早上打電話給阿嬤，發現沒有人接聽後，便立即通知酒店職員，「才發現阿嫲已經沒有了心跳」，中午確實死亡。樓主續指，在阿嬤死後，衛生局堅持屍袋，並不准家屬瞻仰遺容，「就是不讓家屬上去看一眼或是遠遠的看一眼確認也好」，加上部份家人仍在自主隔離，最終火化儀式也無法到場。

樓主在帖文指，雖然知道台灣在這段防疫時期，醫療資源緊絀，但始終希望當局遇到這種情況時能安排得更好，「可以的話希望還是讓家屬見最後一面（遠遠的也好）」。帖文一出，隨即有大批網民留言安慰樓主，稱「看了好替妳難過」、「明明前1天還好好的說過話，隔天就永遠再也見不到這個人真的很痛」、「眼眶濕了，節哀」、「想抱抱妳，辛苦了」，惟也有人明白當局的做法，認為都是為了減低家屬染疫風險。

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