31歲靚女拍過3次拖　初吻還在仍是處女　友人感奇怪網民反駁力撐

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-01 23:00

誰說一定要談戀愛？有台灣網民早前於討論區發文，指女友人今年31歲，是公認的氣質美女，不但長相吸引，也畢業於海外名校，性格也爽快率直，擁有「完美package」，然而每次拍拖也草草收場，甚至仍保留着初吻，對此感到奇怪，不禁問網民對該類高冷女生有何看法。帖文引來網民討論，不少人力撐樓主友人，認為只要活得快樂，戀愛與否根本不是問題，又指其友人慎選對象其實是「潔身自愛」的表現。

有網民指女友人本為公認的美女，學歷高又聰明，惟現已31歲仍是處女，連初吻也保留着，質疑對方因太宅才會無拖拍。（《螢之光》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

「大家對31歲初吻還在的處女正妹有什麼感想？」該網民於Dcard討論區發文，指有1名被大家公認為氣質美女的朋友，性格及背景也非常「高質」，惟過往交過的3段戀情也因各種原因分手收場。

樓主指女友人今年已經31歲，可是一直較少與異性親密接觸，「不是刻意避不接吻，只是沒碰上那個時機」，甚至仍屬處女，連初吻也還在，對此感到非常奇怪，認為對方「太宅太懶」，「現在的人果然還是會下意識覺得長期單身的人有問題吧，就像一種深入骨髓、沒有邏輯可言的偏見」，故不禁問網民的看法。

+ 7 + 7 + 7

帖文引來網民討論，不少人力撐樓主友人，指出戀愛並非人生必要一環，認為只要活得快樂便可，「只要她活成自己開心的樣子就行了，不要用處女初吻年齡去局限了自己」、「就算一輩子初吻、第一次還在也沒差吧！不一定有什麼問題，她的人生她自己好就好了」。

不少網民認為，只要友人生活得開心，戀愛與否不是問題。（《螢之光》劇照）

亦有網民認為，無論旁人認為友人是否奇怪，樓主作為朋友亦不應論斷對方，更不應公開與人討論，「妳不是她真正的朋友吧，真正的好朋友不會提出這種關於別人私生活的奇葩問題」、「所以到底關你什麼事？拿朋友的事情來匿名論壇講是怎樣？都說自己帶有偏見的眼光了，裝作替朋友好的這種行為我真的不懂」。

（Dcard）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

長髮女同學雨中作賽 暖男撐傘擋雨濕身陪跑 網民：虐待單身狗▼▼▼

清代遙馬決定在旅行當日把握最後機會，大膽在電視台攝製隊的鏡頭面前，向暗戀6年的女生告白。（TBS截圖）

↓↓↓即睇清代同學勇敢向暗戀女生告白過程↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

同場加映：學生示愛玩點蠟燭 宿舍管理員幕後關顧畫面爆笑👇👇👇