台女帶閨蜜與男友一起吃火鍋　他做這件事竟被分手　網民：恭喜你

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-04-25 22:00

情侶之間總免不了猜疑試煉，但有時候卻會莫名奇妙地試到分手！有台男在討論區發文，表示與護士女友交往5個月，2人對約會花費都很隨性，彼此不計較。樓主指雙方已到適婚年紀，對未來也有不少共識，很開心碰到成熟有默契的另一半。 當樓主覺得感情漸趨穩定之際，女友在某次約會時帶1名閨蜜一起來吃火鍋，他自覺過程中沒有異常事發生，但女友的態度隨即變得冷淡，2星期後更突然提出分手，讓他大感詫異，對分手原因不明所以。事後女友才揭出真相，原來那次飯局是想測試男友，結果他做了1件「中伏」的事，令她開始懷疑男友每句話，感到壓力很大而決定放手。網民看完帖文，竟一面倒恭喜樓主被放生，狠批女方的心態「很不ok」。

有台男在討論區發文，表示某次約會時，女友帶閨蜜一起來吃火鍋，事後竟因一件小事而向他提出分手，讓他十分無奈。（《閨蜜2》劇照）

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台男在Dcard討論區發文，表示自己已28歲，其護士女友則31歲，有穩定的工作收入。2人交往5個月，約會時花費也很隨性，例如男方出了飯錢，女方則會付電影票錢。台男指彼此到了適婚年齡，女友亦表示想和他走到最後，2人對未來也有很少共識，故很開心遇上成熟有默契的伴侶。他們的生活愈來愈密切，台男會請假陪伴女友做手術，他們亦會商量買車，「一起討論去試駕」。

然而女友在某次約會時卻帶閨蜜一起前來，男方起初以為閨蜜遇上感情低潮，一起吃火鍋可以助她散心，沒想到原來是女友設下的一場測試，2星期後更被分手。

【按圖閱讀女友的測試▼▼▼】

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台男完全不知飯局是一場測試，自此之後女友不但表現冷淡，很久才回覆訊息，2星期後更突然說要分手，她其後才說出原因，原來那天吃飯時，是特地測試男友會否收閨蜜的錢，結果他真的收了，所以懷疑日後他們只會變成AA制，更開始懷疑男友每句話，「導致她想很多壓力很大，才想放手」。

面對女友突如其來的測試，台男既摸不着頭腦，更感到非常無奈▼▼▼

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網民看完帖文後都安慰樓主，更一面倒恭喜他，直言分手是好事，表示吃飯付錢很正常，「這種東西要用測試的，應該也是小朋友才想的出來吧，31歲心智不成熟？」。不少人更質疑根本是台女要找分手藉口，「分手理由千百種，你只是剛好遇到而已」。

網民紛紛恭喜台男被放生▼▼▼

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女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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