未婚懷孕28周先知男方有老婆仔女　台女崩潰：怎樣做對小孩才好？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-24 16:00

【未婚懷孕 / 單親家庭 / 領養】未婚懷孕期間突然發現對象已經是有婦之夫，內心定必晴天霹靂！台灣有女網民分享個人經歷，指自己懷孕第28周時，突然發現男朋友已有不止1段婚姻，現時更有家室及小朋友，令她十分慌張，不知道怎樣做才是對孩子最好的決定。網民一致批評男方「真的很差勁」，又指樓主已無可能墮胎，即使打算獨自撫養孩子亦要與男方斷絕來往。

台灣有網民分享，指自己未婚懷孕達28周時才知道男方已經有妻子及子女，更有不止1段婚姻。（電影《早熟》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在Dcard討論區上以「懷孕了卻發現對方有老婆有小孩」為題發文，指現時自己的情況就如標題所說的一樣，而且懷孕已經達28周，即將要到預產的日子，「不知道小孩出生應該怎樣辦才好」。以下是樓主分享的事件經過：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 7 + 7 + 7

樓主在留言中表示，胎兒以現在的周數而言已經不能選擇墮胎，現在只能考慮孩子生下來之後的問題，「該不該要他認領，或是送養，或是自己養」。她又指男方妻子並不知道她的存在，由於擔心自己會被民事索償，所以已經保留男方隱瞞有家室令她不知情的證據。

網民狠批男方是渣男，「這男的真的有夠爛」、「男生太渣了」、「這男的太誇張」。樓主則指自己雖然有經濟能力照顧孩子，但擔心單親家庭會對孩子成長有影響，然而若交給其他家庭領養又可能遇上不好的領養家庭，又提到男方有意撫養小孩，想考慮清楚哪種方法對孩子才是最好的選擇。她最後稱自己已決定，生下小孩之後就會跟男方斷絕來往，獲網民留言支持。

睇多啲：男友突移情別戀提分手 19歲準媽媽懷孕7個月崩潰：覺得好失敗【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

男友突移情別戀提分手 19歲準媽媽懷孕7個月崩潰：覺得好失敗

+ 10 + 10 + 10

睇多啲：港女得知懷孕1周 男友提分手消失 供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

港女得知懷孕1周 男友提分手消失 供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰

【港女得知懷孕一周被分手】全文▼▼▼