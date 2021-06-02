父妹被急流沖走　7歲童獨力花1小時游狗仔式上岸求助　成功救家人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-02 15:00

小男孩為了救家人可以去到幾盡？美國1名7歲男童日前和爸爸及妹妹划船釣魚，未料兄妹落船游水時被急流沖走，穿上救生衣的妹妹更被沖到很遠，當時爸爸馬上跳水救人，結果一家3口都被沖走。情急之下，7歲男童竟然獨力用狗仔式逆水流游了1小時成功返回岸邊敲門求救，最後救援人員在離船隻差不多2英里（約3.2公里）位置發現他爸爸和妹妹，被網民大讚是名小英雄。

Chase Poust獨力花1小時游回岸上，跑去拍門求救，被大讚是小英雄。（CNN新聞截圖）

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事發生於當地時間5月28日晚，7歲男童Chase Poust和爸爸Steven 及4歲妹妹Abigail 到佛羅里達海岸Mandarin Point的聖約翰河（St. Johns River）釣魚。當船隻在水中停好後，Chase和妹妹一同落水游泳，他說妹妹平日只會在船尾位置游泳，但當天水流太急，妹妹被突如其來的急流沖走，他不假思索落水救妹妹，結果也被沖走，「我當時害怕極了」，爸爸見到這一幕也跟住跳船救人。

不過3人同樣被水流沖走，離船愈來愈遠，當中只有妹妹穿了救生衣。爸爸盡力游向子女位置，游得筋疲力盡，但眼見女兒繼續漂走，他決定叫兒子盡力游回岸邊，「我告訴他們我愛他們，因為我不確定會發生什麼事，我盡可能貼近她…但我筋疲力盡，她漸漸離遠了我」。

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Chase Poust最後成功救回爸爸和妹妹。（CNN新聞截圖）

Chase說當時水流的方向和船隻及岸邊的方向完全相反，逆流游水非常困難，他選擇游狗仔式節省體力，中途累了就浮着休息，最後花了１個小時，終於成功游回岸上，馬上跑到最近的住宅處拍門求救，居民幫忙報警。

最後救援人員包括消防及警方人員合力在河上搜索1小時，成功在水中找到他的爸爸和妹妹，當局指2人已經漂離船隻1.5至2英里（約2.4至3.2公里），爸爸看到有船駛近馬上揮手大聲叫救命，獲救後大嘆如果不是兒子，他們不可能活着。網民對Chase的勇敢舉動感不可思議，「這孩子令人難以置信」、「這個小傢伙是真正的英雄」，年紀小小能自己游回岸邊絕非簡單的事，有網民更稱：「一定要教小朋友游水。」

當局指，Chase和爸爸當時也沒有穿上救生衣，法律規定在26呎以下的船上，6歲或以下的兒童才需要穿救生衣，所以Chase父子未有違規。

（綜合）

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