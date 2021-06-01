周柏豪《一事無成》贈失業人士　婚禮先係揀錯歌災區　呢首最經典

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【一事無成 / 周柏豪 / 鄭融 / 廣東歌】無綫電視籌款節目《萬眾同心公益金》，日前找來周柏豪與鄭融合唱經典K歌《一事無成》，為疫情下失業家庭打氣，頓時成為全城熱話。有網民就指不時都遇到「揀錯歌」事件，特別是婚禮上更是屢見不鮮，並齊齊數出當中的經典「錯歌」。

結婚一生人一次，選錯歌隨時「抱憾終身」。（《我要做Model》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

不少網民都分享自己參加婚禮遇過最爆笑的「揀錯歌」事件，非常難忘，直言很多人沒有細睇歌詞，只要歌名看似與婚禮有關就選出來，而且一首比一首誇張，有幾首更是常見錯歌▼▼▼

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有婚禮主持人曾在網上分享自己主持過很棒或很鳥（編按：差到引人發笑）的婚禮，他在帖文中分享了3件事，吸引大量網民追看。

按圖即看第1件事：新娘要求新郎前女友發言👰👰

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按圖即看第2件事：新娘婚禮前說明想離婚👰👰

按圖即看第3件事：加錢要求婚禮主持人唱歌🤵👰

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