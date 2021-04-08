女友要求婚禮穿增高鞋墊先肯嫁　男怨冇尊嚴　網民一面倒鬧玻璃心

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結婚是人生大事，新人都想呈現出最完美的一面。一位男網友抱怨，女友要求他在婚禮上穿增高鞋墊，否則就不嫁，令他感到崩潰，覺得有失尊嚴，貼文隨即遭到眾人吐槽：「她是幫你顧面子。」

一名網友在《靠北女友my girl》發文抱怨，和女友已經論及婚嫁，但在婚禮前，女友竟要求他當天一定要穿上「增高鞋墊」，否則就不肯嫁。原PO表示，穿增高鞋墊讓他覺得有失男性尊嚴，並強調真的很愛女友，但實在不想穿增高鞋墊，問大家該怎麼辦才好？

上網埋怨女友　反被無數網民教訓　點圖睇睇原文同網友留言👇👇👇

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貼文一出，眾人一面倒吐槽，「穿個增高鞋墊就沒尊嚴了？你的尊嚴真是輕如鴻毛」、「尊嚴還真淺薄，一片鞋墊就難倒」、「當天她要穿高跟鞋，說不定都比你高，她是在幫你顧面子」、「你女友是為你著想，因為她自己必須穿高跟鞋，而這樣只會顯得你更矮，更可能被閒言閒語」、「建議你就別結婚了。一件小到不能再小的事都能難倒你，婚後生活的問題肯定把你埋了！」。

也有人出言打圓場，認為原PO女友是「為了拍照好看吧」、「你女友的溝通能力比較直接，其實她只是愛漂亮，希望那天畫面可以捕捉到完美無缺」、「很多男生上班都穿有跟皮鞋」、「穿皮鞋也有時會用鞋墊，不然腳超痛」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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