台男做外賣員月薪2.2萬　家人勸轉「正規公司」　嘆人工勁減咁多

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-02 10:00

父母總是希望子女投身社會後，能找到1份穩定工作。有台男日前就在討論區發文，表示他大學畢業後便做外賣員，最近因為新冠肺炎疫情關係，月薪可達7至8萬元新台幣（約2萬至2.2萬港元）。然而，樓主的家人力勸他應徵「正規公司」，而樓主卻發現一般公司的職位，薪水普遍大減超過一半，月薪頂多只有3萬多元新台幣（約8400港元），不禁慨嘆「說實在落差真的有點大」。

有現任外賣員的台男在網上發文，指家人最近力勸他轉工，惟人工卻相差一大截。（資料圖片）

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居於新北市的樓主在Dcard討論區發文指，自己畢業於「野雞大學」，其後一直任職外賣平台的外賣員，「自認為是很安分的的外送員」，平均月薪逾5萬元新台幣（約1.4萬港元）；加上最近當地疫情肆虐，大部份新北市居民都留家防疫，導致外賣訂單數量大增，因此最近數月均有7萬元新台幣以上（約2萬港元）的薪金。

不過，樓主透露家人近日一直力勸他辭去外賣員工作，乖乖留家應徵正規公司，縱使樓主認為外送公司也算是正規公司，但他亦有查看其他公司的行情，最終發現「現在很難找到薪水比我現在高的工作」，月薪要從目前的7至8萬元新台幣，大減至2.7萬至3萬多元新台幣（約7600至8400港元），「說實在落差真的有點大」。

網民意見兩極，部份人認為外賣員雖然人工高，卻無法學到專業知識和技術。（GettyImages）

樓主最後在帖文求教網民「該怎麼跟家人溝通或是調整自己」，不知應該如何選擇。帖文引來眾多網民討論，部份人支持樓主繼續做外賣員，稱其薪金遠高於工程師等專業人士，「不錯啊，外送平均月薪遠勝90%的工程師」、「一般公司薪水真的很低，建議不要啊，還是外送吧」。

惟有網民就建議樓主轉換跑道，指外賣員的工作容易被取代，「外送沒技術可言吧」、「我覺得薪水是一大重點，但是職稱以及成長性也真的很重要」。

（Dcard）

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