網上外賣中伏｜碟菜食到一半驚見巨型毛毛蟲　肥肥白白仲粗過條菜

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 16:30

外送平台崛起，尤其近期疫情大爆發，不少人三餐更加仰賴外送叫餐，不過因為無法當場購買，餐點品質經常出現狀況。有台灣網友貼出近日叫外送的燙青菜，想不到餐點裡出現一直超級肥大的毛毛蟲，讓他因此嚇了一大跳。

【慎入】點擊放大睇睇條毛毛蟲有幾肥美👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名網友在臉書社團爆怨2公社表示，「晚餐叫了外送，其中一道是燙青菜」，他貼出一張照片，只見燙青菜中竟出現一條白色肥大的毛毛蟲，毛毛蟲的身體上還染上青菜的綠色，他傻眼表示：「吃到後面才看到牠，嚇了一大跳，也都沒胃口了，這麼大隻店家都沒發現，有點離譜啊！」

該篇貼文吸引上萬人按讚，其他網友傻眼留言「太誇張了吧」、「好想吐」、「真的沒農藥，可以長這麼大，差點就變蝴蝶了」、「蠶寶寶營養又不會太硬。拿回去給那個老闆或老闆娘吃」、「高蛋白欸」、「我快吐了，超噁心」、「我之前買地瓜葉也是遇到這麼大隻的」。

【同場加映】萌妹生食椰子蠕蟲勁吸百萬點擊 父母遭網民炮轟 營養師助解真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

【同場加映】CNN評選全球7大噁心美食 狼蛛都輸 榜首係中國美食（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀：

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】