網上外賣中伏｜碟菜食到一半驚見巨型毛毛蟲　肥肥白白仲粗過條菜

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

外送平台崛起，尤其近期疫情大爆發，不少人三餐更加仰賴外送叫餐，不過因為無法當場購買，餐點品質經常出現狀況。有台灣網友貼出近日叫外送的燙青菜，想不到餐點裡出現一直超級肥大的毛毛蟲，讓他因此嚇了一大跳。

【慎入】點擊放大睇睇條毛毛蟲有幾肥美👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名網友在臉書社團爆怨2公社表示，「晚餐叫了外送，其中一道是燙青菜」，他貼出一張照片，只見燙青菜中竟出現一條白色肥大的毛毛蟲，毛毛蟲的身體上還染上青菜的綠色，他傻眼表示：「吃到後面才看到牠，嚇了一大跳，也都沒胃口了，這麼大隻店家都沒發現，有點離譜啊！」

該篇貼文吸引上萬人按讚，其他網友傻眼留言「太誇張了吧」、「好想吐」、「真的沒農藥，可以長這麼大，差點就變蝴蝶了」、「蠶寶寶營養又不會太硬。拿回去給那個老闆或老闆娘吃」、「高蛋白欸」、「我快吐了，超噁心」、「我之前買地瓜葉也是遇到這麼大隻的」。

【同場加映】萌妹生食椰子蠕蟲勁吸百萬點擊　父母遭網民炮轟　營養師助解真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+19
+19
+19

【同場加映】CNN評選全球7大噁心美食　狼蛛都輸　榜首係中國美食（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+18
+18
+18
飲食業員工爆黑幕風潮捲台灣　恐怖製麵廠曝光　麵粉撈蟲髒如廢墟
超恐怖！台灣餐廳食嘢曱甴突然停阿仔嘴邊　店方反應激爆父母
台網友買帝王蟹回家　剪開驚見大量寄生蟲爆出　海鮮有蟲好正常？
曱甴屋放十幾年後驚變「侏羅紀公園」　台網民：隔住芒都唔敢呼吸
台男飲米漿驚覺奇怪口感竟是活蟲　店家處理超傻眼：呵呵兩聲就走
買菠菜送螢火蟲？幸運得主又驚又喜　網民勾童年陰影：再見螢火蟲
台女食士多啤梨咬出「綠毛蟲」心有餘悸　衝擊照片嚇到網民起雞皮

延伸閱讀：

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。