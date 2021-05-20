廿四孝男友借網上外賣過橋討好未來外母　網民：店家應該會好憎你

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-20 10:30

現在餐點外送是越來越便利，有的店家還可照客人需求客制化服務，只要在備註註明就行。然而卻有人寫備註不手軟，落落長達兩百多字的備註，不知店家是否望「單」興嘆？

陳姓網友在爆廢公社分享這些「超貼心」外賣要求，讓他不禁大呼「真的是好男人」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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原來這些備註是男友訂購時依女友的喜好請店家調整，而且不僅如此連女友的媽媽都兼顧到，這樣的表現在一些人眼中可謂是「新好男人」。但在店家眼裡會不會被當做要求多的奧客？來看看其他網友怎麼看……

「是很有心沒錯，但我超討厭備註打的超多字（很浪費紙）」、「有夠囉嗦的單，寫的好像很有心，忙的時候作的人會很幹，很幹的時侯會……」、「店家要註明不接受客製，不然這種人都會變本加厲」、「店家表示：送你四個字，關我屁事」、「這男友對女友一家很有愛……但如果我是店家我會很煩」、「這是有病吧～有心親自買送去啊～」。

也有網友表示：「我都直接在餐點盒子上寫，內容固定，甜度固定，管客人寫什麼，又不能拒單，熊貓很靠北，拒單會扣錢什麼的，只能這樣回，無法客製化」、「我如果看到那麼多備註我就拒絕了」、「擒賊先擒王就對了，那自己媽媽的呢？」、「看到這個我是店家我會直接拒單」、「我就香菜、薑、芹菜、蔥加爆多……讓他們分手」、「真的是好會為難人的男人」、「這麼刻意絕對是工具人」、「工具人的最高境界？」、「好男人跟為難別人是兩碼子事，如果生意很好的店家應該連理都不會理這個XD」。

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