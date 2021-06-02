同事疑養鬼仔　紅木盒跟身兼餐具擺多份　打工仔出聲問結局超嚇人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-02 23:00

返工最怕遇到怪同事，更何況是接觸靈異界的人，近日有網民就發文訴苦，指其同事在公司的舉動非常怪異，例如食飯時必須多放1套餐具、多留1個空位等，加上辦公桌上長期放着不明的紅木盒，令他不禁當面問該同事是否「養鬼仔」。雖然同事堅決否認，但樓主自言當晚睡覺時卻遇上怪異現象，讓他非常害怕。

有網民發文吐苦水，指早前發現其同事「養鬼仔」，在他就此事詢問對方的當晚，卻發夢夢見可怕的畫面。（《紅衣小女孩》劇照）

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樓主在香港討論區以「公司有同事養鬼仔……」為題發文，表示公司1名同事經常精神欠佳，每次走過他座位都陰風陣陣，直至某天，他更發現對方每天都會帶1個紅色木盒上班。後來樓主上網查看關於「養鬼仔」的資料，才驚覺與該名同事的行為相符▼▼▼

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帖文隨即引來網民熱烈討論，大部份留言均着樓主盡量與該名同事保持距離，「遠離你同事」、「唔好同呢個同事咁多交流啦，應該都幾有力量㗎呢隻小朋友」，又建議他做好「預防」以保全自己，「去廟找道符防下啦！」，並認為樓主當初選擇開口問同事便是大錯特錯，假如沒有多口詢問，晚上便可能不會發怪夢，「多事八卦的貓害咗自己」。

亦有網民認為不要迷信，「你夢見小朋友，應該係日有所思夜有所夢，不要自己嚇自己」、「你（樓主）比較佢（同事）更加迷信」。

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