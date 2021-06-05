公司會議室爆滿　同事無位開Zoom見客　女上司竟提議1個奇葩地方

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-05 11:00

【Zoom / 視像會議 】疫情下大部分打工仔以視像會議方式工作已是「新常態」，但這安排同時也會帶來不少麻煩。有網民日前撰文，指公司的會議室長期爆滿，但同事卻不時要找地方跟客人進行視像會議。女上司得知情況後，竟建議同事到傷殘人士廁所，利用虛擬背景開會，更舉出兩個優點作支持，「創意爆棚」的提議令人傻眼。

有網民指同事未能找到適合位置與客人進行視像會議，上司得知後竟建議到傷殘人士廁所，笑翻一眾網民。（《Legal High》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主早前投稿至facebook專頁「奴工處」，稱公司會議室長期爆滿，不少人更會「用到過晒鐘」，即使已預約也無法催促他人離開。無奈有同事早前需要與客人舉行視像會議，需要安靜的環境及合適的背景，感到非常苦惱。

女上司得知相關情況後，竟提出創意爆棚的建議，着該名同事到公司的傷健人士洗手間進行Zoom會議，更指殘廁內「有位坐」，而且環境寧靜，同事只要使用虛擬背景便可安心開會，更不怕「嘈到其他同事」。

女上司提議同事到傷健人士洗手間，指殘廁內「有位坐」，而且環境寧靜，只要使用虛擬背景便可安心開會。（《離婚活動》劇照）

樓主未有交代同事最終有否接納上司的意見，但帖文已笑翻一眾網民，稱樓主及同事可要求女上司率先嘗試，「啲阿姐諗法多數都特別，但佢自己就唔會做」，又笑言可改良上司的建議，為公司添加1間會議室，「去買張背景掛圖掛喺殘廁，再買張枱仔可以放電腦，配埋小木椅可用坐2個人，以後多一個會議室」。

同場加映：不想打擾未婚妻Zoom 男子穿「隱形」戰衣 呢個部位現形超爆笑▼▼▼

外國1位抖音用戶「tailoredbits」近日上載一段影片，只見其未婚妻當時正進行Zoom視像會議，他決定穿上「隱形衣」希望不打擾其會議。（抖音「tailoredbits」影片截圖）

男子穿「隱形衣」入鏡穿崩全過程▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

比利時安特衛普市市長Bart de Wever亦曾經在電台視像專訪中，因忘記了身後衣櫃的連身鏡，令其只穿「孖煙通」的白滑雙腿於人前表露無遺，連主持人都忍不住踢爆「你是不是只穿了底褲？」，最終一招化解尷尬局面。

主持人也坦言被雙腿弄得分心了，直接踢爆市長的衣着，惹來超爆笑對答▼▼▼

👇👇👇點擊即睇網民Zoom見工奇遇！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

同場加映：Zoom加背景教學 分享超靚背景

Zoom自訂背景教學▼▼▼