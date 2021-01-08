英女星視像受訪秒變「18禁」　背後激情畫面全直播　主持尷尬傻笑

做直播或接受視像訪問經常有意外，發生尷尬埸面也只能掩面了。英國女星Sheridan Smith近日接受電視節目視像訪問，身為愛狗之人的她養了6隻狗狗，雖然節目中狗狗經常亂入打鬧，但都沒有影響流程。不過突然間牠的2隻狗狗「一時性起」，竟在鏡頭前表演真正「狗仔式」交配，2名主持人一臉驚訝，尷尬地說「牠們真友好」，主人Smith要掩臉道歉。

英國女星Sheridan Smith日前受訪，未料她的愛犬不太合作。（《This Morning截圖）

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39歲英國女星Sheridan Smith是愛狗之人，自認是「Crazy Dog Lady」，家中養了6隻狗狗，包括2隻大丹犬、2隻波士頓㹴和2隻芝娃娃。最近她主持BBC One的節目《Pooch Perfect》，邀請了16名專業狗狗美容師參賽，爭奪英國頂級狗狗美容師寶座。

當地時間周三（6日），Smith接受ITV節目《This Morning》視像訪問宣傳新節目時，狗狗竟然當着鏡頭做出令人害羞的事情！原本主持人很正經地談論她節目，無奈她養的一班狗狗不太合作，不停入鏡兼打鬧，但未有影響整個訪問。其後一隻狗狗竟然打出感情來，突然騎上另一隻狗身上有所動作，在鏡頭前示範真正的「狗仔式」交配，幸好被騎的狗狗似乎不太願意，很快逃去。

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訪問瞬間「18禁」：

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Smith初時未有為意自說自話，但她漸漸感覺到身後的狗狗不對勁，一臉尷尬地傻笑及致歉，兩名主持Phillip Schofield 和Holly Willoughby也不禁「變樣」，尷尬說「They are very friendly」（牠們真友好）、「I didn't know if I should look away」（我不知道是否應該移開視線）， Schofield 又笑稱不知道製作人用不用縮鏡頭。Smith雙手掩面連忙向觀眾及主持人道歉。

Sheridan Smith最近主持BBC One的節目《Pooch Perfect》。（「Sheridan Smith」Twitter圖片）

Smith之後在Twitter分享事件，沒料到竟有網民大讚「這是《This Morning》目前為止最好的東西」、「好喜歡這班壞壞的狗」。

（綜合）

有日本網民近日於Twitter上載影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓。（nori22@Twitter圖片）

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