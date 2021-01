英女星視像受訪秒變「18禁」　背後激情畫面全直播　主持尷尬傻笑

做直播或接受視像訪問經常有意外,發生尷尬埸面也只能掩面了。英國女星Sheridan Smith近日接受電視節目視像訪問,身為愛狗之人的她養了6隻狗狗,雖然節目中狗狗經常亂入打鬧,但都沒有影響流程。不過突然間牠的2隻狗狗「一時性起」,竟在鏡頭前表演真正「狗仔式」交配,2名主持人一臉驚訝,尷尬地說「牠們真友好」,主人Smith要掩臉道歉。

英國女星Sheridan Smith日前受訪,未料她的愛犬不太合作。(《This Morning截圖)

39歲英國女星Sheridan Smith是愛狗之人,自認是「Crazy Dog Lady」,家中養了6隻狗狗,包括2隻大丹犬、2隻波士頓㹴和2隻芝娃娃。最近她主持BBC One的節目《Pooch Perfect》,邀請了16名專業狗狗美容師參賽,爭奪英國頂級狗狗美容師寶座。

當地時間周三(6日),Smith接受ITV節目《This Morning》視像訪問宣傳新節目時,狗狗竟然當着鏡頭做出令人害羞的事情!原本主持人很正經地談論她節目,無奈她養的一班狗狗不太合作,不停入鏡兼打鬧,但未有影響整個訪問。其後一隻狗狗竟然打出感情來,突然騎上另一隻狗身上有所動作,在鏡頭前示範真正的「狗仔式」交配,幸好被騎的狗狗似乎不太願意,很快逃去。

訪問瞬間「18禁」:

Smith初時未有為意自說自話,但她漸漸感覺到身後的狗狗不對勁,一臉尷尬地傻笑及致歉,兩名主持Phillip Schofield 和Holly Willoughby也不禁「變樣」,尷尬說「They are very friendly」(牠們真友好)、「I didn't know if I should look away」(我不知道是否應該移開視線), Schofield 又笑稱不知道製作人用不用縮鏡頭。Smith雙手掩面連忙向觀眾及主持人道歉。

Sheridan Smith最近主持BBC One的節目《Pooch Perfect》。(「Sheridan Smith」Twitter圖片)

Smith之後在Twitter分享事件,沒料到竟有網民大讚「這是《This Morning》目前為止最好的東西」、「好喜歡這班壞壞的狗」。

(綜合)

有日本網民近日於Twitter上載影片,表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓。(nori22@Twitter圖片)

