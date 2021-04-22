女大學生ZOOM上網課無關鏡頭　男友入鏡忘我親熱　同學全程睇晒

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-22 23:00

人類總是犯同樣錯誤，這已經不是第一次用Zoom時出現「意外」！日前Twitter傳出1段加納大學（University of Ghana ）上網課的片段，有女學生上課時，其男友不停親吻及撫摸她，最後又退到她身後有所動作，被網民質疑正上演活春宮情節。當地傳媒指，女生可能忘記關鏡頭，又發現影片中女生畫面上方及左方的學生都用Zoom的功能「舉手」，意圖實在耐人尋味。

加納女大學生上Zoom網課，忘關鏡頭下男友入鏡親熱。（Twitter影片截圖）

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用Zoom上課前記得要調校好設定，及檢查鏡頭的開關。加納傳媒報道，最近加納大學一個網上課堂發生「意外」，直播畫面有女學生正和男友打得火熱，片段被傳到網上後看得網民面紅耳赤，實在看不懂發生何事。

課堂上不少學生都沒有打開鏡頭互動，只有一名女生疑忘記關鏡頭，但和她互動的卻是男友。從Twitter熱傳影片所見，女生原本在專心上課，但一名相信是她男友的穿背心男子，邊吻邊摸，由臉頰親到眼睛，頭都幾乎撞向鏡頭，女生則一直低頭聽書，只是中途看一看對方，之後男生退到女生身後疑有所動作，被當地傳媒及網民質疑正上演活春宮情節。結果這一幕被同學錄影，並放上網分享。

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當地傳媒指不肯定該女生的名字是否畫面標示的「Ruth Bilson」，以及當時到底在上什麼堂，但她的行為可能會影響到其他同學的注意力，而影片中有兩名學生用Zoom功能舉手，2人的畫面位置剛好是女生的上方及左方，未知是想告訴講者有「突發事件」，還是吸引其他同學望過去。

影片傳出後，有網民質疑女生是故意打開鏡頭，將畫面展示給同學看來「博出位」。不過亦有人誠心呼籲，上網課又不想打開鏡頭的話，最好還是用膠紙封起手提電腦的鏡頭。

（綜合）

Xolile Ndevu開視像會議時原本正討論正經話題。（「ZimLive」Twitter影片截圖）

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