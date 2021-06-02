俄醉夫婦露台吵大鑊　撞斷欄杆齊墮樓斷骨　老婆僅穿內衣褲超慘

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-03 05:32

夫婦吵架最後竟然墮樓收場！日前俄羅斯網上瘋傳1段影片，有途人拍到聖彼德堡歷史悠久的中心地帶的建築上，有夫婦在陽台吵架，意外撞到鐵欄時欄杆竟然突然斷裂，夫婦雙雙墮樓一動不動，妻子還只穿着內衣。當地傳媒指2人當時疑飲醉酒，送院後發現2人全身多處骨折，幸好未危及性命，由於該建築於1833年落成，當局正調查是否日久失修導致意外，但竟有網民笑言，這建築敵得過俄國革命、兩次世界大戰，「但敵不過21世紀的醉漢」。

事件發生於聖彼得堡中心地帶街道，當地傳媒指街道建築歷史可追溯到1833年，有民眾拍到1對夫婦在陽台吵架。（YouTube影片截圖）

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俄羅斯日前瘋傳恐怖影片，1對夫妻突然從約8米高的3樓陽台一同墮樓。從影片所見，夫妻在陽台上明顯出現爭吵，2人扭作一團雙雙在陽台倒下，他們疑撞向鐵欄，導致鐵欄突然斷開，妻子拉住丈夫一同墮下，丈夫當時穿着衣服，但妻子只穿內衣並包着毛毯，2人倒地時發出巨響，然後一動不動，鐵欄和陽台上的櫈子也掉落樓下，觸發附近車輛響警號。

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當地傳媒指，事發於5月29日，居於聖彼德堡的夫婦Olga Volkova和Yevgeny Karlagin同為35歲，他們在屋企陽台激烈爭吵，2人疑似醉酒，未為意身後鐵欄出了問題，結果撞到鐵欄時欄杆即時斷掉，被送院後發現2人身受重傷，全身多處骨折，但沒有性命危險。該街道建築的歷史可追溯到1833年，聖彼得堡檢察官辦公室正展開調查，將查看陽台的欄杆是否日久失修才出現問題，可能會作出檢控。

目擊者指事發於當天早上10時，他和朋友一同散步，原本想拍攝聖彼德堡歷史悠久的街景，未料意外拍攝到這一幕，有途人當時上前檢查他們的脈搏，幸好2人都活了下來，馬上報案。鄰居指這對夫婦育有1名年幼兒子，平日生活低調，感覺他們是普通的家庭，不過俄媒聯絡到女子的同事，透露該人妻有酗酒問題，夫妻經常發生衝突。

網民點睇：

由於該幢建築很有歷史意義，當地網民竟同情建築多於兩夫妻，「想像一下這個陽台經歷過革命，兩次世界大戰，但敵不過21世紀的醉漢」、「我為這陽台感到難過」，更有人笑言他們應盡快戒酒，「幸好陽台下無人，被他們砸中沒有人能活着」。

（綜合）