海豹BB被母親遺棄沙灘　民眾圍觀兼狂摸　無助小生命慘被「嚇死」

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-12 07:00

見到野生動物總會忍不住上前「眼動手又動」，但原來對動物來說卻是種非常可怕的經歷。俄羅斯東部一隻海豹BB近日因為暴風雨被沖上岸，有人發現後隨即引來大批民眾圍觀，更甚伸手摸，海豹媽媽本來嘗試營救，但人群太多無法上前，最終被迫遺棄。無助的小海豹只能呆在原地，最終因壓力導致死亡。

奈莉因為受驚過度，壓力引發體內荷爾蒙及腎上腺素激增而造成生理傷害，最終無法挽救性命。（sealrehab@fb圖片）

雌性小海豹奈莉（Nelly）日前因為遇到暴風雨，不幸與媽媽失散，被沖上在俄羅斯東部扎魯比諾村（Zarubino）的海岸。當地民眾發現可愛的奈莉即引來更多人前往圍觀，更甚拍照又伸手上前觸摸，令Nelly非常害怕，壓力大到不斷發出嗚嗚的哭聲，但仍無人願意幫助。

片中可見，奈莉趴在原地不動，拍片者的狗狗見到奈莉即不斷衝上前吠叫，其實奈莉的媽媽一直在附近的海中心等待着機會接觸奈莉，但當時仍有人圍着牠，即使上岸2次仍聞到奈莉有其他人的氣味，最後還是走開。

而當地的動物救援團體接到消息後即趕到現場，嘗試隔開狗狗及其他民眾，希望奈莉的媽媽可以盡快接走寶寶，但去到黃昏時段，牠被迫選擇放棄，遺棄了奈莉而游走。

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動物救援團體最後把奈莉送回中心治療及暫托，但當晚奈莉因為受驚過度，壓力引發體內荷爾蒙及腎上腺素激增而造成生理傷害，最終失去性命。因今次意外，組織的獸醫呼籲民眾如果見到野生動物，不應嘗試接近及盡快聯絡專業人士處理。

（Daily Mail）

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