台餐廳堂食要先答超難數學題　釣出神人「1頁A4紙詳解」網民震驚

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-03 21:00

台灣因應疫情多個縣市禁止堂食，結果有餐廳想開玩笑，在門口放出超難考題，笑稱答得得出就可以內用。日前有台灣網民在fb群組分享經過咖啡廳時，見到店家掛出1條超難數學題，聲稱解開就可以內用，未料意外釣出「神人」，他用1整張A4紙寫下網民完全看不懂的數學公式解題，看得網民嘖嘖稱奇，但他強調自己會遵守防疫規定，只是不服輸想解答。

有台灣咖啡廳在門口掛出一道數學題，笑稱解到才可以堂食，結果引出數學老師親身解答。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣疫情嚴重，各縣市加強防疫措施，早前更宣布餐廳暫停內用，市民不可堂食只可外賣，但卻有餐廳和民眾開玩笑苦中作樂，在門外掛出激難數學題目，聲稱解得到就可以堂食，未料這些題目勾起部分人的挑戰精神。有網民在fb群組「爆廢公社」發文，他解釋自己是1名數學老師，防疫期間絕對遵守規定，但看到有老闆出了道數學題，因為不服輸所以想解答。

有台灣咖啡廳在門口掛出一道數學題，笑稱解到才可以堂食，結果引出數學老師親身解答，但許多網民笑言看完都不懂。（fb群組「爆廢公社」圖片）

照片中咖啡廳門前掛了一幅紅字橫額，上面寫着「疫情期間…解開的才可以內用」，下面是1條數學算式，接着還有句「放棄吧，外帶幫他打9折」，其實只是和客人開個玩笑，未料樓主認真解題，在1頁A4紙上寫滿密密麻麻的算式，笑言：「就是要算出來，連詳解都給你啦！」。

大批網民對帖文歎為觀止，雖然許多人看不懂，但紛紛說「請收下我的膝蓋」。有留言說老闆應該為老師開放VIP座位，但也提醒不要現在入店堂食，「內用會罰錢呀」。

網民點睇：

+ 5 + 5 + 5

較早前亦有台灣餐廳出數學題「留難」民眾：

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

+ 26 + 26 + 26

網民點睇：