港男出po曬食「8萬蚊特價放題」惹熱議　網民跟風「炫富」超爆笑

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-03 16:00

人人都想發達，唔通人人都發達咩？作為升斗市民，閒時享受一下生活，於社交平台「曬命」也是人之常情。不過近日有港男於facebook群組發文，竟稱食放題花費了「8萬幾蚊」，驟眼看他貼出的單據，只見他花了440港元吃特價放題，細閱帖文詳情才發現他是「間接曬命」，原來他還加入了帶女伴到首飾店購買鑽石手鏈及戒指的照片，引來網民熱議。不少人留言分享各自對炫富的定義「抽水」，諷刺樓主「炫富炫得好低手」。

有港男曬命發文，指與女伴食放題時意外花費8萬多元，引來網民熱議及留言「抽水」。（fb群組自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」圖片）

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網上流傳截圖，顯示1名港男早前於「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」群組發文，指自己「第1次食放題可以食8萬幾蚊」，引來網民好奇。帖文可見，港男貼出的放題單據寫明「2位成人特價放題」，總金額為440元，距離8萬元有一段距離，但他卻叫網民「留意下圖片」。

原來港男於帖文附有其他相片，可見他與1名女伴於首飾店內選購價值約5萬元的鑽石手鏈，另有相片顯示女伴同時戴有疑同為戰利品的金色寶石戒指，以及疑似事主拿着大疊1000元「金牛」數錢付款的情況。港男後來也留言指「食完放題咁啱入咗金舖買鑽石玩下囉」，更稱自己雖然手持多張信用卡，但明知有回贈及其他優惠仍「特登唔想用」。

帖文引起熱議，不少網民直言港男的曬命方式「睇到好尷尬」，又指他「炫富炫得好低手」、「要咁引人注意？每人一句『你好有錢呀』、『好豪呀』、『好羡慕呀』，佢就滿足到心理不平衡？定想表達啲咩深層意義？」。

亦有人留言「抽水」，分享自己的炫富定義，引來網民「跟隊」，「炫富都唔識？我呢就沐浴露用到最後從來唔加水」、「我用牙膏去到最尾都係唔熨平㗎！威呢？」、「我飲乳酪嗰陣係唔會奶個蓋㗎」、「我去茶餐廳從來唔飲熱飲，夠豪喇啩」、「我3萬蚊買部吸塵機，咁我係咪要衣錦還鄉」。

👇👇「小紅書」女網民獲配駿洋邨 批公屋不如私樓：我和老公超級無語👇👇

早前「小紅書」一篇帖文在網絡瘋傳，原作者稱取得火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，卻抱怨公屋不如私樓，讓她和老公「超級無語」。其言論引來大量網民批評，質疑有人濫用公屋，又指「住開私樓就唔好霸公屋啦」。

原作者在帖文中稱拿到火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，抱怨公屋不如私樓。（連登討論區圖片）

網民咁樣講▼▼▼

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從網上流傳的短片可見，該名人妻在寫有「泰國皇家警察」的飛機前拍片留念。（twitter「Erich Parpart」短片截圖）

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