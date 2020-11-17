買iPhone都要post IG？連登仔批公屋仔女愛曬命但實際寒酸惹激辯

【公屋 / 私樓 / 曬命 / 寒酸】各大討論區不時出現有關公屋及私樓的辯論，有連登仔日前發文，認為公屋住戶的言行舉止及價值觀與私樓住戶有明顯分別，直指「公屋仔公屋妹」生活上「總會透露出嗰種公屋味」，反而私樓戶則較為低調。言論引來網民熱議，不少人反駁樓主，認為一個人的舉止更受家庭教育影響，不能以偏概全。

有連登網民發文指，住公屋及私樓的人在言行舉止及價值觀也有一定分別，引來網民熱議。（《幻愛》劇照）

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網民「詭辯家」昨日（16日）於連登討論區以「覺唔覺公屋仔公屋妹係睇得出？」為題發文，指公屋住戶「言行舉止、價值觀總會透露出嗰種公屋味」，例如行事特別愛惹人注意、而且「鍾意曬命」，但需要用錢時卻「好寒酸」。樓主認為，私樓住戶則相反，「通常比較低調」，即使購買較昂貴的物品如iPhone也不會「放上ig特別點講」，從這些行為就能分辨一個人住私樓或是公屋。

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主缺乏說服力，直指比起居住地方，一個人的言行舉止或價值觀更受家庭教育影響，「真係睇老豆老母點教」、「份人係點同住邊無關，係睇屋企點教」、「環境定本身性格造成都好大差異，好難一致性標榜，未免太以偏概全」。

另有網民反駁樓主，指「私樓」定義過闊，而每個人的消費習慣也不一樣，根本不應以住處區分，「私樓範圍好闊喎，就算同區計，太安樓同嘉亨灣都係私樓嚟」、「私樓都有分程度同老豆老母畀唔畀錢佢哋使」、「住公屋得罪咗你咩？人嘅出生根本無得揀，只係可以靠自己去改變命運」。

同場加映：早前有大學生在facebook發表「冇錢不要生孩子」的言論，認為住公屋又沒有上進心的男生，拍拖追女仔是自私行為，結婚時買不到樓只會連累下一代，更分享自身經歷，指被父母所累，無錢多限制，令其人生過得苦。帖文引起網上熱議，有人支持他的說法，但亦有網民認為「窮則變變則通」，指他扭曲價值觀。▼▼▼

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正所謂「得公屋得天下」，網民眼中就有7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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住公屋真係冇地位？盤點公屋出身藝人，要幾紅有幾紅▼▼▼

【住公屋名人】（01熱話製圖）