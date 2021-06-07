端午節｜阿妹學包糉落2種食材變暗黑料理　家姐中伏：垃圾房味！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-07 10:00

一年容易又端午！端午節下個星期就到，不少人都會自己包糉應節。最近有網民在討論區上分享，指妹妹「唔知發乜神經」跟媽媽學包糉，不過有成品之後媽媽卻偷偷地叫佢「千祈唔好試佢啲糉，食完會後悔」。樓主見妹妹成品似模似樣不虞有詐，吃下去才知道妹妹竟然用了這2種難以置信的材料，炮製出完全是味覺大衝擊的新派糉！

樓主指妹妹突然學包糉，雖然成品似樣，但放到口中才知道中了大伏！（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上發文，指妹妹在家中DIY新派糉，在糉內放入2款令人想像不到可以放在糉內的配料，更一度辯稱做法有根有據！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 18 + 18 + 18

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：端午節｜包糉達人阿媽出貨近百隻掛露台 阿仔崩潰：佢話想包就包【點擊下圖放大即睇網民點樣講 ▼ ▼ ▼】

端午節｜包糉達人阿媽出貨近百隻掛露台 阿仔崩潰：佢話想包就包

女友愛上整麵包工廠式出貨 港男為散貨狂食：同事以為我冇錢食飯【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

女友愛上整麵包工廠式出貨 港男為散貨狂食：同事以為我冇錢食飯