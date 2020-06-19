端午節食糉禁忌！不宜配西瓜與這類食物　嚴重恐致胃酸倒流

端午節將至，許多市民會應景吃糉子，但有台灣中醫師提醒，腸胃不佳的人不適合多吃糯米類食物，另外，吃完糉子也要避免食用冰啤酒、冰飲料、冰淇淋或是偏生冷的水果，如西瓜、哈密瓜等，否則容易引起噁心、嘔吐、急性胃腸炎等腸胃道的不適。

台南市立醫院中醫師楊茲甯指出，糉子的組成包括糯米、滷肉塊、鹹蛋黃等，都屬於油膩黏滯的食材，對腸胃運作的負擔比較大。她以在鍋裡熬粥為例，期間若不斷添加冷水、冰塊，這鍋粥就很難煮爛，所以吃完糉子再吃生冷食物，會妨礙胃的功能運作，糯米等油膩食材遇冷容易凝固，變得更加不易消化，反而滯留在胃中，導致食積腹脹，甚至發生胃酸倒流的症狀。

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楊茲甯表示，若遇到腸胃不適，建議可按壓內關穴、足三里穴來舒緩。內關穴位在前臂掌側中線兩筋間，腕橫紋上三橫指（食指、中指、無名指的寬度）處，內關穴可以對胃氣上衝的心悸、胸悶、與胃食道逆流上衝的「火燒心」及胃脹氣等症狀能達到改善的效果。足三里穴位於小腿前外側，外側膝眼下4橫指（食指、中指、無名指、小指的寬度）處，足三里為胃經的合穴，經常按壓有促進消化，緩脹消滯的功效。

醫師建議，吃糉子可搭配消積解膩的溫熱茶飲，像是洛神花茶、山楂陳皮茶、玫瑰花荷葉茶，具有去油解膩、促進腸胃蠕動的效果。此外，還要注意飲食的均衡，糉子富含澱粉、油脂、蛋白質，卻缺乏維生素跟纖維，所以食用糉子時也應搭配當令的蔬果，可同時準備簡單的一盤燙青菜或富含酵素的常溫水果，如奇異果、蘋果、菠蘿、木瓜等，盡量避開像西瓜、哈密瓜這類偏生冷的水果。

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