主人等朋友睇漏眼　狗狗獨進升降機　遭狗繩勒頸半天吊40秒勁恐怖

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-04 16:30

帶同毛孩外出必須時刻小心！內地網絡流傳影片，顯示深圳1名男子帶同寵物犬準備乘升降機，惟他按住𨋢掣等人時，沒留意小狗已獨自入𨋢，其間升降機突然關門，小狗被卡住𨋢門的狗繩勒頸，「半天吊起」逾半分鐘，由起初掙扎至後來一動不動。幸好其他樓層有人乘搭升降機，𨋢門及時打開，小狗才能脫險保住性命。

深圳1名狗主未有留意寵物犬獨自走進升降機，當升降機關上𨋢門並下行時，小狗即遭狗繩勒頸「半天吊」逾半分鐘。（四川觀察影片截圖）

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升降機的閉路電視片段記錄了意外過程，事發上周六（5月29日），1名居於深圳的男狗主帶同貴婦狗，打算乘搭升降機外出。主人疑似正按住𨋢掣，等待正前來的同行者，未有留意心急出門的小狗已獨自走進升降機。

沒料這時升降機門突然關上，當主人發現小狗被困時，升降機已向下移動，卡於𨋢門的狗繩受拉扯下，令小狗頭部先撞向𨋢門，其後更勒住其頸部將小狗吊起長達40秒。小狗受驚下不斷凌空掙扎，但後來疑因呼吸困難而變得一動不動。剛好其他樓層有人使用升降機，𨋢門打開後狗繩隨即遭扯斷，令小狗從半空墮地，幸好小狗跌下時能重新行走，未有釀成悲劇。

按圖看驚險過程▼▼▼

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事發片段曝光後引起討論，不少網民批評涉事狗主未有注意毛孩的安全，「帶狗狗出門，能不能好好注意牠的安全」、「這種人就不要養狗了吧，能把自己照顧好就不錯了」、「這種人簡直沒法說了，狗都還在電梯裏人還在外面」。另有同為狗主的網民指出，幸好涉事狗主使用具有伸縮功能的狗繩，若他僅用一般狗繩，片中小狗或許早已命喪升降機內。

（綜合）

為吸引眼球就能以毛孩的安全冒險？擁有逾400萬粉絲的印度YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）涉嫌虐畜，被網民狂轟無道德。夏爾馬早前在自己飼養的寵物犬身上綁上一串氫氣球，嘗試讓愛犬飛上天，片中可見狗狗一度升高至大廈2樓，令狗狗嚇得連吠數聲，片段沒有交代狗狗最終被升至多高。 影片上載至YouTube頻道後火速惹來外界猛烈抨擊，有動物組織更報警舉報其惡行，網紅隨即把影片下架，其後上載另1段影片道歉，同時替自己的行為辯解，他聲稱自己是愛犬之人，又指拍攝前已做足安全措施，令人感覺似狡辯無悔意，而他最終因涉嫌違反動保法被捕，已獲准保釋候查。

印度網紅夏爾馬（Gaurav Sharma）早前在自愛犬Dollar身上綁上一串氫氣球，並讓愛犬飛上天，引來猛烈抨擊。（YouTube影片截圖）

點圖看松鼠狗被綁氫氣球飛上天過程▼▼▼

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獸醫小心地清理狗狗身上的石膏。（微博影片截圖）