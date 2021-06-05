泰女童赤裸陳屍森林　網紅舅父1年後落網　疑殺人取器官做法事

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-05 18:07

泰國去年發生1宗離奇命案，3歲女童Nong Chompoo在森林內失蹤，4天後被人發現陳屍森林內，全身赤裸、身上及下體有傷痕，案件發生至今1年，當地警方日前正式拘捕女童的舅父，控以謀殺在內3條罪名。消息指，舅父沉迷民間傳統巫術，而女童的八字非常吉利，警方初步懷疑他是想拿取外甥女的器官做法事。 事件之所以引起社會轟動，除案件神秘外，當地電視台更為這宗案件製作了真人騷，甚至找來疑犯上節目，讓他在節目上講述自己有多愛死者和完全清白等，意外捧他成網紅及真人騷明星，甚至有不少粉絲相信他無罪。

泰國3歲Nong Chompoo去年被發現裸屍森林，事隔1年警方正式拘捕她的舅父。（網上圖片）

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事件最初發生於去年5月11日，居於莫拉限府的3歲女童Nong Chompoo在森林內失蹤，案情指女童的父母當天在花園裏工作，Chompoo和13歲姐姐待在一起，Chompoo原本在阿姨家的芒果樹下玩耍，姐姐當時睡了覺，醒來發現妹妹失蹤，於是打給爸媽求救。

當天上年9時，父母請村長召集逾200名村民一起幫忙搜索，但一直未有發現。去到13日，村民們仍找不到女童，一度找靈媒以通靈的方式尋人，14日下年，有村民在森林採蘑菇發現綠色童裝鞋馬上報案，警方最終在距離鞋子附近5米處，發現女童遺體，當時全身赤裸、疑似被人勒死，地點距離女童的家有幾公里遠。

有村民在女童失蹤後在森林發現一雙綠色，警方後來在鞋子附近發現女童屍體。（網上圖片）

警方推斷是犯人將Chompoo帶到案發地點後痛下殺手，女童至少死了8小時，遺體附近還發現1件白色長袖襯衫、粉色褲子和內褲，是女童失蹤前裝束，懷疑犯人是趁姐姐睡着時，騙走Chompoo，她和犯人應沒發生衝突。警方初時指女童身上沒有性侵痕跡，案件疑點重重。不過後來法醫第2次驗屍報告指，女童生殖器有傷口、身上亦有傷口，但無法確定死因。

事隔1年，泰國警方於6月2日正式拘捕女童的舅父Chaiphon Wipha，上門未見他蹤影，他於上午10時在律師及妻子陪同下自行到警署投案，雖然由事發開始，他一直未擺脫嫌疑，但他一直堅稱自己無罪。Wipha被指控謀殺自己的外甥女、疏忽照顧兒童，遺棄9歲以下兒童導致其死亡、非法處理屍體影響驗屍及警方調查共3罪。

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警方指對案件很有信心，指女童是死於謀殺，他們最近用高科技設備分析在犯罪現場的頭髮，成功發現針對Chaiphon Wipha的新證據，但無公布細節。警方消息人士透露，他們持有的證物包括女童衣物、鞋子、3條已經驗出DNA的毛髮、女童36條頭髮、法醫證據及證人供詞等，現場更發現1條屬於疑犯妻子的繩，但她一直堅稱自己從未去過案發地點。

消息指，警方判斷他的殺人動機是想拿外甥女的部分器官做神秘法事，因為女童的出生日期很吉利，而疑犯沉迷民間巫術，可能因此動了殺機，女童身上部分牙齒和頭髮被人剪走。

案件在泰國引起很大關注，由於案情神秘，警方一度懷疑女童是自己走入森林後遇害，甚至有人質疑女童13歲的姐姐說謊等，而舅父Chaiphon Wipha的不在場證據並不可靠，一直無法鎖定疑犯。遲遲未能破案，當地2個電視台將事件當成真人秀，幾個月以來不停更新，包括訪問靈媒，拍出Chompoo母親精神恍惚狀態下用手指指向Wipha等，均引起爭議，言論指責媒體為了收視率拿犯罪炒作，甚至影響調查過程。

45歲Chaiphon Wipha在家中排第五，主要務農，但現時已被當地人稱為「蓬叔」（Uncle Phol），因為泰國電視台的真人秀竟找當時已有嫌疑的他出鏡。蓬叔在節目上堅稱自己清白，又不停吹噓自己有多愛外甥女等。剛好首次驗屍報告指女童可能因缺水缺糧死亡，而且沒有被強姦及虐待痕跡，一度令疑犯支持度暴增。不少觀眾相信他是無辜，部分人認為他外表帥氣而且溫文爾雅，他因此變成真人秀明星收穫不少粉絲及同情者，甚至當上產品代言人、與當紅鄉村歌手Jintara Poonlarp拍MV，點擊率突破2300萬。

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女童舅父「蓬叔」去年更和當紅鄉村歌手Jintara Poonlarp拍MV，他日前被捕後，女歌手已刪除所有合照及將MV變成私人影片。（網上圖片）

女童舅父「蓬叔」去年更和當紅鄉村歌手Jintara Poonlarp（右）拍MV，他日前被捕後，女歌手已刪除所有合照及將MV變成私人影片。（網上圖片）

去年8月，蓬叔甚至和妻子，即被害女童母親的妹妹開設個人YouTube頻道做網紅，被捕前已有36萬追隨者，據悉他更收到巨額捐款起屋，粉絲甚至護航稱蓬叔事發後從未反駁無理質疑等。不過，蓬叔被捕後有泰媒指不少支持者已要求他退回捐款，該名與他合作MV的女歌手亦已刪除和他的影片和合照，6月2日她將爆紅的合作MV改成私人影片。

雖然案情嚴重，但蓬叔日前獲法院批准以18萬泰銖保釋，但列出多項條夫，包括禁止他逃跑、恐嚇證人、破壞證據及出境等，並委任所住村莊的村長監視他。

將疑犯變明星的事件引起當地社會反思，有網民批評當地傳媒為廣告炒作事件，甚至將疑犯塑造成名人，當地學者認為事件屬創造扭曲偶像的經典案例，疑犯成功轉移了民眾注意力，令案件變成娛樂節目，媒體亦樂於將疑犯變成偶像，以賺取關注及「Like」。

（綜合）