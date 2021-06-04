印27歲人妻偕情夫殺夫肢解　恐嚇6歲女守秘密：否則像殺爸般殺你

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-04 20:54

近日印度孟買發生1宗情節駭人的殺夫案！當地１名27歲人妻為了與情夫雙宿雙棲，竟與情夫聯手殺掉及肢解丈夫，並把屍體埋於家中廚房的地板下，怎料6歲女兒意外看目睹2人在廚房內掘地，人妻即恐嚇女兒要她保守秘密，否則會像殺掉爸爸一樣殺死她。人妻其後主動報案謊稱丈夫失蹤，惟當地警方接報展開調查後，綜合街坊及親友的口供，開始懷疑人妻的說法，到其家中視察後發現廚房部份地板被鋪上新的水泥，挖掘後翻出其丈夫的遺體。人妻被捕後，涉案情夫一度逃逸，最終還是難逃法網。

印度人妻為了與情夫雙宿雙棲，竟與情夫聯手密謀殺掉及肢解丈夫。（YouTube影片截圖）

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綜合印度傳媒報道，27歲的印度人妻沙希達（Shahida Shaikh）與28歲丈夫賴斯（Rais Sheikh）居於孟買，2人結婚9年並育有2名子女，長女今年6歲，幼子只有2歲半大。丈夫在1間布匹店工作，人妻則在家照顧孩子。3年前人妻搭上任職保安的阿米特（Amit Vishwakarma），2人發展婚外情，惟紙包不住火，丈夫終得悉妻子背着他出外偷食，婚姻關係開始破裂，矛盾日增。

當地警方透露，發生兇案前，人妻曾2度嘗試落手殺夫，「沙希達試過2次在丈夫的食物中混入安眠藥，但2次都失敗」。人妻遂聯同情夫改變落手方法，計劃勒死丈夫並把他的屍首埋藏，希望可以瞞天過海，待風聲過後便私奔到其他地方展開新生活。

上月22日，2人終於找到下手的機會。當晚人妻等待丈夫和孩子入睡後，讓情夫偷偷入屋。在人妻的協助下，情夫用電線把丈夫活生生勒死，2人隨即翻開廚房的地磚，不斷挖掘了3個半小時，終挖出1.5米深的洞穴，然後肢解丈夫並把他埋葬於洞內，最後重新把地洞填滿，在地板表面鋪上全新的水泥及地磚。

人妻沙希達做戲做全套，她隨後到當地警局報案，謊稱丈夫上班後失蹤。死者的親友及後發現賴斯失去聯絡，人妻僅說丈夫賴斯不見了。警方再向附近的鄰居查問時，獲知上月22日有人搬運多袋水泥入屋，警方開始懷疑人妻的說法。其後警員進入屋內視察時，注意到廚房地板上有一層新鋪的水泥，由於不想破壞現場證據，他們開始徒手挖掘，經過約5小時的努力後，終翻出賴斯的屍體。

兇案曝光後，人妻沙希達只得招認行兇過程，稱當時刻意將電視聲量開得很大，避免讓2名孩子發現，但警方認為2名孩子知道的可能更多，只是因被威脅而沉默。而據報道，其6歲大女兒目睹媽媽與情夫挖地，但媽媽曾恐嚇她不要向任何人透露此事，否則會像殺掉父親一樣埋葬她。

警方拘捕狠母沙希達後，情夫阿米特曾潛逃，但其後被警員截獲，2人兇徒正被扣留調查。

（綜合）