性別焦慮症｜精神科醫生醫學角度解釋　變性要過1年實際生活體驗

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-08 13:00

文：Gofever高燒編輯 【性別認同障礙／LGBT／跨性別／變性】荷里活影星Elliot Page去年年底宣布正式成為跨性別人士，早前他更成為全球首位跨性別人士身份登上《時代雜誌》封面。在本港，跨性別議題近年備受關注，但大家又是否了解甚麼是性別焦慮？當對自身性別出現懷疑及焦慮時，又應如何面對？Gofever高燒編輯團隊訪問了精神科專科張正平醫生，由醫學角度分享有關性別焦慮症患者在情緒上面對的困擾，以及跨性別群體接受性別重置的過程。

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Elliot Page宣布成為跨性別人士：接受手術後感覺到前所未有的解脫

荷里活影星Ellen Page去年12月宣布自己改名為Elliot Page，並成為一名跨性別人士，其後並成功完成乳房切除手術。早前Elliot Page接受電視專訪時談及新改變，他指自己早年因為自身性別認同障礙而活於不安，但自從接受手術後他感覺到前所未有的解脫，更是首次對自己身體感到舒適。Elliot Page於訪問中更一度感動落淚，認為自己經歷了漫長的困難後，才能成為一名跨性別人士。

性別認同出現懷疑並非病態！精神科醫生教你認識性別焦慮

談及跨性別人士，不少人腦海中都會浮現了「性別認同障礙（Gender Identity Disorder）」一詞。不過，根據美國精神醫學會《精神病診斷與統計手冊第五版DSM-5》中的更新定義，性別認同障礙正式被「性別焦慮症（Gender Dysphoria）」一詞所取代，強調有關情況並非病態，亦無貶義成份。究竟甚麼性別焦慮症？精神科專科張正平醫生表示，性別焦慮症是指一個人在心理上無法認同自己出生時的生理性別，因此產生強烈的不安感及矛盾，相信自己應該屬於另一性別，情緒亦會因為自己性別錯配問題出現不安、焦慮。

性別焦慮人士需面對不少壓力！對自身性別出現懷疑點算好？

張醫生指，性別焦慮人士情緒上需要面對不少壓力，很多時較容易出現焦慮、抑鬱情緒，「佢哋可能因為自身同心理認同嘅性別出現落差而感到不安、焦慮，加上身邊家人朋友、甚至喺社會大眾傳統性別觀念影響下，容易令佢哋遭受異樣眼光，加劇負面情緒。」張醫生續指，部分出現性別焦慮的人士可能因為自己不符合大眾對性別普遍的期望，令他們在社交方面出現困擾，嚴重的甚至會被標籤及欺凌，令他們的情緒更加容易產生問題。

有性別認同焦慮人士需要面對不少壓力，很多時較容易出現焦慮、抑鬱情緒。(《翠絲》劇照)

醫管局成立「性別認同障礙診所」協助性別焦慮人士

在本港，如果對自身性別出現懷疑甚至有性別焦慮，可尋求精神科醫生作評估。張醫生指，目前醫管局在沙田威爾斯親王醫院成立了「性別認同障礙診所」，接受全港註冊醫生及醫管局臨床心理學家轉介，為性別認同上出現嚴重焦慮人士提供評估及治療服務。

成為跨性別人士漫長之路！接受變性手術需要有甚麼條件？

張醫生指，本港有部分精神科醫生會提供性別評估服務，當求助者被轉介至政府成立的「性別認同障礙診所」後，需要經過一系列臨床評估及個人意願，為當事人提供適合的治療。在本港，要成為跨性別人士、甚至接受變性手術，原來須經歷一段漫長的治療之路。

根據醫管局資料，首先由內分泌醫生評估體質及風險後，在當事人同意下處方荷爾蒙藥，幫助當事人的生理狀況更趨向及接近相反的性別。如當事人想徹底成為跨性別人士，在接受變性手術前，他們需要經歷為期最少12個月的「實際生活體驗」，跟從其選擇的性別角色投入生活一年，同時當事人亦需要接受一系列的心理評估，以確認他們對於性別認同的感覺、了解是否願意開始進行不可逆轉的治療程序，同時協助他們面對接下來改變所面對的不同挑戰及壓力。當上述治療完成後，當事人會被轉介至外科醫生，由外科醫生根據生理及健康情況，決定是否合適進行變性手術。

跨性別人士之路並不容易，當事人需要經歷及跨越各種身心的調適。作為社會的一份子，大家不妨嘗試多了解他們背後所走過的道路，原來跨性別並不可怕。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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