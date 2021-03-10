惡魔級自拍神技　素顏阿姨秒變性感女神　前後對比令網友嘖嘖稱奇

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-10 15:30

不管是站著拍、坐著拍，還是小露性感，你是否也常看到網紅對鏡自拍的照片呢？但往往別人拍起來是神秘辣妹，自己拍出來卻是矮短肥，為了解決廣大女孩的這種困擾，內地知名女博主與抖音創作者「卡卡寶貝貝」，就素顏示範了一系列技巧。

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「卡卡寶貝貝」在影片中戴牙套，素顏扮醜模樣超寫實，搭配她大剌剌又幽默的勸世風格，傳授女孩許多對鏡子自拍技巧，其中她的口頭禪「把美貌藏起來」更成為招牌台詞圈粉無數。她示範身穿厚重外套，坐著拍照也能有態度，不能腿併起來感覺「很冷」，應該要手靠椅背、翹腳跩起來，小露肩膀性感再用手機遮臉，看起來霸氣又高冷。

除了自拍，她也示範情侶合拍技巧，跟心儀對象自拍，站在前面時記得往對方靠，製造「好像依偎著他」的錯覺，影片中她逼問男子有無心動的感覺，對方無奈回答「有」，幽默影片逗樂許多網友大讚「化妝後一定很漂亮的」、「上帝真的是公平的，給她一雙美腿，關上整張臉」、「好可愛」、「好喜歡妳的風格」。

至於姐妹情深情境，卡卡寶貝貝也無私分享，合拍時記得要讓對方摟著自己腰，再心機地把自己的腳翹起來，屁股向外面頂出去，這樣整體比例就會比對方看起來更有曲線，最後提醒粉絲別忘記「把美貌藏起來」，就是一張可以發到社群的神級美照，讓粉絲直呼「真的太會了」。

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