新冠肺炎｜長期抗疫令人焦慮　精神科醫生拆解症狀+5招舒緩貼士

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-09 11:00

文：高燒Gofever 【新冠肺炎／焦慮症／情緒問題】新冠肺炎持續逾1年仍反覆未停，長期抗疫令不少人港人變得焦慮不安，甚至對情緒帶來負面影響。精神科專科張正平醫生接受《Gofever高燒》訪問時表示，去年起多了市民因為情緒問題而求診，當中大部分與疫情有關，他分享有個案因為擔心受感染，完全不敢與他人交談，甚至長時間留在家中，最後確診患上焦慮症。究竟焦慮症有甚麼症狀？生活上一些不自覺的小習慣又是否能反映焦慮情況？張醫生以下將為大家逐一拆解，並分享5招方法舒緩焦慮問題。

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不少求診者因疫情影響情緒！曾有個案因隔離生活變得焦慮

張正平醫生表示，因為情緒問題而求診的個案在疫情開始後有所增加。他分享，有一名患者居住在慈雲山，當時慈雲山正出現了小型爆發，令患者十分緊張，擔心外出容易受感染，「佢除咗返工之外所有時間都會留喺屋企，就算返工都全程唔敢同同事交談，以前比較健談，但依家甚至連食飯都會躲藏一邊自己食，一收工就急急腳返屋企。」最後患者身體開始出現問題，包括失眠、心口不適、頭暈頭痛等等，求診後證實患有焦慮症，目前經治療後情況漸趨穩定。

張醫生續指，亦有患者獨自經歷完隔離生活後開始出現焦慮問題，「喺隔離房間內佢開始變得心神不靈、好緊張，特別係隔離期間當局經常有好多電話打嚟查詢情況，令到佢一聽到電話就好緊張。」即使隔離生活完畢，患者焦慮情緒仍然持續，甚至出現失眠問題，最後需要尋求治療。張醫生稱，曾有不少患者因為長期接收過量疫情資訊，令情緒開始受疫情影響，「當疫情嚴重時，就會愈緊張同埋容易失眠，成日擔心自己會中招、甚至驚傳染埋屋企人！」

精神科專科醫生張正平指港人抗疫超過一年，愈來愈多人出現抗疫焦慮。（GettyImages）

醫生解構焦慮症症狀！甚麼時候需要求醫？

到底甚麼是焦慮症？張醫生解釋，每個人遇到有威脅或危險的時候，都會出現焦慮的反應，這個反應本身有助於我們遠離危機。但如果當危機經已解除，大家仍然處於異常緊張或焦慮的狀態，甚至因此影響了日常生活，那便有可能患上了焦慮症。至於甚麼時候需要求醫？張醫生指如果患者焦慮問題持續，開始出現生理症狀，並已嚴重影響生活，應盡早求診，治療效果會較為理想。

焦慮症症狀主要可以分為3部分，首先是患者經常感到焦慮及坐立不安，時常對生活事情感到困擾及提心吊膽，擔心有不好的事情會發生。持續的焦慮情緒亦會影響自主神經系統，引致出現不同的生理症狀，包括心跳加快、心口不適、頭痛頭暈、手腳麻痺、手震腳震、手心出汗、肚痛胃痛等等。最後是心理上的症狀，由於焦慮症患者長期處於高度警惕狀態，令他們對外界刺激變得十分敏感、容易受驚及過度反應。

部分人緊張時會不自覺咬手指，是否代表出現焦慮問題？

張醫生解釋，導致人不自覺地出現咬手指動作主要有兩大原因，其是人在無聊時會不自覺地作出一些慣性小動作，包括咬手指。其二，是當人處於十分緊張的狀態時，透過咬手指等動作，可以轉移注意力，從而減少焦慮情況。他建議，當家長見到小朋友出現咬手指動作時，先不要指罵及批評，「反而應好好了解佢哋咬手指原因，係咪發生咩事令佢哋焦慮或者緊張，定係因為無聊先咬手指，之後再慢慢解釋返咬手指係一個唔好嘅習慣。」

疫情反覆焦慮感覺好難停？精神科醫生分享5招舒緩焦慮方法

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面對疫情反覆未停，張醫生建議大家盡量不要花太多時間跟進疫情資訊，並將時間放於其他地方，包括保持適量社交活動，「就算唔可以約朋友外出食飯，最低限度大家可以保持電話聯絡，互相關心，俾返正能量大家。」他亦鼓勵大家保持適量外出及適量運動時間，例如在有充足保護措施下，外出散步，對情緒有正面幫助。

最後，張醫生建議大家可以多做鬆弛及放鬆練習，包括深呼吸練習、冥想及靜觀練習等等，以幫助情緒穩定，「唔係緊張時先做放鬆練習，而係平時唔太緊張都盡量做多啲放鬆練習，令自己可以長期處於冷靜平穩狀態，就算突然有外來衝擊，身心對於焦慮嘅反應機會相對地減少。」

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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