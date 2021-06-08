流浪狗跟住行唔願走　好心連登仔通宵陪伴　搵義工兼帶去診所獲讚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-08 14:30

半夜被「大隻佬」跟蹤，無論男女也會感到害怕吧！但若「大隻佬」真身是毛孩，相信感覺便截然不同，有連登網民發文，指凌晨下班回家時，被1隻大型唐狗「跟住行」逾1小時，當他坐下時，狗狗也懂性地跟住趴下休息。樓主擔心狗狗走失，一直在旁陪伴並代為聯絡義工，至半夜更帶同狗狗到診所檢查晶片，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家，好人好事獲一眾網民大讚。

有連登網民凌晨下班回家時被1隻唐狗尾隨，他擔心狗狗走失，在旁陪伴通宵並代為聯絡義工，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家。（連登討論區圖片）

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「12點收工，俾條大隻佬跟住我尾」，連登網民「鹿野仙宗」凌晨發文，指下班回家打算返回粉嶺寓所時，被1隻「目測30KG」的疑似流浪唐狗尾隨。起初唐狗只尾隨他，後來愈走愈近，人狗足足散步個多小時，當他坐下休息時，唐狗亦沒有離開，反而在旁自動趴下陪伴，似乎非常懂性。

樓主深感「咁落去唔係辦法」，指唐狗身型「肥肥地」，「估佢係咪有人養然後走甩」，擔心唐狗未能回到主人身邊，無奈其居住的大廈未能養狗，不能帶牠回家安置，而流浪狗中心晚上亦已關閉，只好發文代尋主人，形容狗狗「好乾淨、未閹、仲想un我」。同時他亦估計唐狗或是被人一直放養或定時餵飼的流浪狗。

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直至半夜近3時，樓主仍在公園陪伴唐狗，不少網民除了被狗狗的可愛樣子「迷倒」，也大讚樓主「有情有義」，下班也願意關心無家可歸的毛孩。個多小時後，樓主再次更新指已聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。

樓主後來發現唐狗身上有晶片，義工及診所職員也認為狗狗應有人照顧，估計被人放養，但義工今晨亦會嘗試聯絡漁護署查問晶片資料。陪伴狗狗的過程中，附近屋苑的保安則告訴樓主，指唐狗疑已在屋苑內出沒約1年。

樓主聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。（連登討論區圖片）

直至清晨5時，樓主指終於安置了唐狗到暫托義工家中，「如無意外，最終會選擇原地放回，待晶片登記人聯絡後再決定」。他又呼籲居於北區的網民代為了解涉事唐狗是否有固定主人，又指萬一狗狗沒有主人，有心照顧者亦可留下聯絡方法。

得知唐狗獲安置，不少網民也感到安慰，紛紛大讚樓主通宵陪伴狗狗的善舉，「樓主善心世間少見，一定有好報」、「辛苦晒樓主，代狗狗多謝你」、「樓主勁好人，隻狗肥嘟嘟好得意」、「辛苦樓主喇，陪咗狗狗成晚」。

不少連登巴絲打也是愛毛孩之人，有連登女曾發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。

連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）

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