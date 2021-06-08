兒子差錯腳致iPhone 11 Pro跌落坑渠　港爸想搵渠務署索償惹熱議

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-08 18:05

不時有網民講述黑仔事，有人甚至平常行路也會有財物損失。有將軍澳街坊日前發文，指兒子在街上行走時，疑因坑渠蓋未有蓋好導致「差錯腳」絆倒，令上月才購入的iPhone 11 Pro直墮渠內。樓主為兒子感不值，遂問網民應如何向渠務署要求取回電話及就損失金額索索取賠償。

有港爸指兒子被路上的渠蓋絆倒，令上月才購入的新電話直墮渠內，因而問網民應如何向渠務署索償。（示意圖/GettyImages）

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該網民上周四（3日）於facebook群組「將軍澳討論區」發文，指兒子當日手持上月才購入的iPhone 11 Pro電話於唐明街行走，期間疑因街上的坑渠蓋未有蓋好，於路面輕微凸起，令兒子不慎「叉錯腳」絆倒，手上的電話更意外墮進坑渠內。

樓主為兒子損失新買的電話感不值，認為問題在於路面的坑渠未有妥善放好，才令兒子跌倒及導致財物損失，遂問網民：「請問有沒有方法向渠務處或管理處要求取回及賠償手機？」

樓主認為兒子損失電話全因路面的坑渠未有妥善放好，因而想向渠務署索償。（示意圖/GettyImages）

帖文引來網民熱議，不少人笑指樓主的兒子不慎跌倒，竟能將責任置於他人、甚至死物上，「原來唔係緊張個仔，係緊張部電話啫」、「自己顧住撳電話，行路唔帶眼，又賴個蓋」、「你自己個仔一路行一路玩電話仲想要人地賠畀你？你企出馬路玩電話，俾車轆你，你唔好叫晒所有司機賠錢畀你？」。

亦有不少網民「抽水」留言，建議樓主「可以試吓問法援，不過民事唔受，睇下有冇得告渠務署蓄意傷人」、「意見信放坑渠，它會傳返總部，等消息」、「你唔喺現場出現就冇事，去得嗰度就可能有呢啲風險」、「渠蓋唔一定係渠務處跟喎」。

跌車匙入坑渠並不是電影情節，現實生活中發生勢令車主好困擾。有市民近日街頭泊車，一時「失魂」跌車匙在街邊排水渠內，徬徨下只能致電政府熱線1823求助。他指渠務署即時派員到場幫忙，不但熱心開渠找鎖匙，細心叫他避開免弄髒，找回後更先用清水洗乾淨才交還車主，令他大為感動：「我諗我呢世都唔會忘記今日嘅事。」

有男網民近日在街泊車，但就一下子「失魂」跌了車匙在街邊的排水渠內，他手足無措只好打給政府部門熱線求助，後來渠務署派出職員幫忙，他們不但熱心地為事主在排水渠內尋找鎖匙，又叫他避開以免弄髒，非常細心。（事主張先生授權圖片）

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有台灣女子為救出跌到坑渠的AirPods耳機，想出奇招自製簡便工具。（fb「爆廢公社」圖片）

樓主只用了膠紙 、香口膠和竹筷子等工具，便成功救回價值2290元台幣（549港元）的單邊AirPods耳機。（fb「爆廢公社」圖片）

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