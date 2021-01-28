將軍澳車主被偷Birdy單車　懸紅4萬元尋賊人：要人唔要車！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 18:30

愛車被偷，車主一定會覺得氣憤！網民羅先生近日在將軍澳的facebook群組上載圖片，指自己的單車被偷所以懸紅4萬港元，明言「要人唔要車」。懸紅金額之高引起網民討論，車主羅先生接受《香港01》訪問時表示，該款車原價超過1萬港元，屬「Birdy」出品，相信難以轉手，現時只希望可以捉到賊人，所以提出高額懸紅。

羅先生上載失車照片，希望可以找到偷車賊。（facebook群組「將軍澳討論區」圖片）

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羅先生今日（28日）上午在facebook群組「將軍澳討論區」上發文懸紅，指自己的單車被偷，「現懸紅4萬！請大家幫忙分享開去！我不要車！我要人！」。根據他在facebook群組上的照片，單車主體支架為白色，其餘部分則是黑色，牌子為「Birdy」。

有網民表示，Birdy是單車中的名牌，認為賊人相當識貨。（Birdy網站截圖）

羅先生受訪表示，單車被偷時間約為昨晚（27日）7時，位置是將軍澳彩明商場巴士總站外。車上有2個較明確的特徵，分別為後避震經過改裝，及大齒輪的保護位裂開。他指單車原價逾1萬港元，「現在重點是（懸紅）4萬，我要人，不要車」。羅先生認為單車易認估計賊人難以轉手，並已經聯絡區內收單車的舖頭，希望舖頭可以留意失車。

不少網民都留言表示，將軍澳區偷單車情況嚴重，亦有人指賊人識貨，知道單車價值不菲。有人就表示4萬元肯定足夠買新車，「不過我都好憎啲人偷車，所以支持Post主」，希望可以將賊人繩之於法。

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