女友結婚了新郎不是我　印度癡情男扮新娘闖婚禮　動作太可疑斷正

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-08 16:00

眼見心愛的另一半要嫁給他人，傷心欲絕下可能做出常人不能理解的事！印度1名男子打扮成「新娘」潛入1名女子家中，但被真正新娘的家人識破，並痛毆他一輪，最後這名「假新娘」由在門外的朋友接應騎單車逃去。有當地報道提到，男子是新娘的男友，然而女友結婚了新郎卻不是他，男子唯有偽裝成「新娘」只為再見女友一面。

網上近日流傳短片，指印度有男子扮成新娘只為見女友多一面。（網上短片截圖）

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事件發生於印度北方邦小鎮巴多希（Bhadohi），該名男子以一身紅色新娘裝扮潛入女友家中，除了穿上女裝衣服外，他更特別戴上假髮及披面紗，手持1個小女裝手袋，外表看上去像1名女生。

男子到達後向在場人士表示想要與新娘見面，但由於他的動作太過可疑，很多人都懷疑他並非女人，眾人開始包圍他並質問他的真正身份。網上流傳的短片可見，男子在眾人包圍中坐下，更被強行扯下面紗，假髮亦同時脫落，他的「偽裝」就這樣穿煲。

短片沒有交代男子被揭發男兒身之後的下場，但指他在2位朋友接應下逃脫。（網上短片截圖）

短片未有交代男子的下場，但報道提及在場人士報警之前，男子已經由2名在門外等候的朋友接應，一起騎單車逃去。有報道指男子是新娘的男友，女友結婚了，新郎卻另有其人，故男子選擇偽裝潛入女友家中，希望見女友一面，不過亦有報道提到並不知道男子的真正動機。

（綜合）

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