外送員別再偷食薯條｜外賣麥當勞薯條超少惹熱論　內行人揭真相

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-08 20:30

疫情期間，民眾為減少出門多自煮或依賴美食外送平台來解決三餐。近日一名網友發文分享，他與家人去速食店外帶薯條，發現份量較內用少了許多，才發現「外送員其實沒有偷吃薯條」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「大家都誤會了，外送員其實沒有偷吃薯條」，他說明自己沒有訂過外送，但過去曾看過有網友發文分享在外送訂單上備註「外送員不要再偷吃薯條」，該貼文也獲得許多留言附和。

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近日他與家人親自去麥當勞外帶套餐，回家打開包裝後發現份量相當少，「這就是我還沒開始吃的中薯……」。份量差距如此大讓原PO相當意外，「以前真的沒有這麼少，可能店員怕我們防疫在家會變胖子」。他以親身經驗幫外送員洗刷偷吃冤屈，「啊……大家都誤會外送員了，他們沒有偷吃」。

貼文一出引起討論，部分網友回應也有遇過薯條份量超少，「實際上份量是一樣的，只因為變軟所以看起來變少吧？」、「麥當勞不是都有貼防開封的貼紙」、「我是麥當勞重度愛好者，但他們薯條確實常常沒裝滿，就像你這樣誇張，我已經習慣了」、「但我的玉米湯真的被偷喝過，拿到打開裡面只有玉米，袋子也沒有灑出濕掉的痕跡」、「麥當勞中薯的份量最近真的銳減，說好的塞爆呢？」、「我之前是員工，我站薯站的時候我都會用很多，但都會被經理罵，叫我重新剷，然後我就再也沒站過薯站了」。

也有內行網友解釋外送員根本沒有時間偷吃薯條：「外送員接單到達指定地點停車，然後等餐點做完，之後拿到餐點回到車上，把餐點放好，啟動，就已經花很多時間了。還要送到然後打電話給你，送上去或等你來拿。比較有責任心的外送員碰到你餐點才幾秒，根本就沒時間吃你的東西。」

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