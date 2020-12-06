8年長跑男友請食「黑松露大餐」竟是麥當勞？台女失望變感動驚喜

台灣一位女網友近期發文分享稱，自己與男友交往8年，前陣子男友傳訊稱要帶自己食松露大餐，因此特別梳妝打扮一番，未料男友卻帶自己走進麥當勞內吃飯，原本原PO相當失望，但男友卻別出心裁做出許多貼心舉動，讓她相當感動，並稱「我吃的根本是洋蔥全餐吧」。

男朋友突然提出請食飯去食好西「黑松露大餐」，到達後發現對方口中的高級餐廳竟然是指麥當勞？反差之大令原Po勁失望！誰知結局勁感動，按圖即睇：

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原PO被男友另類的舉動感動，原本低落的心情也消失了，她說「我的天啊，我怎麼有這麼好玩的男友啦」、「誰會記得第一次約會紀念日啦，這是我吃過最棒的五星級松露餐了」。貼文一出後，許多網友也留言，「省錢計畫通」、「是還蠻可愛的，不要的話可以給我喔」、「這菜名有freestyle」、「是真愛，我的眼好痛」、「拜託不要放生一定要結婚，太好玩了啦」、「超有心的，果然有沒有錢不重要」。

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