麥當勞嚟嚟去去嗰幾樣　點解幾十年人氣屹立不倒？台網民點出關鍵

台灣快餐店多，麥當勞幾乎是每個人都有吃過，在台營業數十年，除了經典餐點外，近年也不斷研發新菜色，受到民眾喜愛，有網友好奇，餐廳一家家的開，但每次經過任一家麥當勞，人潮卻永遠一大堆，想問「為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒？」，引起網友熱議。

網友在PTT「八卦版」發問，他表示這數十年來，一堆餐飲店、速食店推陳出新，餐廳也是一家家的開，但是每次經過任何一家麥當勞的時候，永遠都是一大堆人潮，明明就只有那幾樣產品而已，好奇大家從小吃到大都不會嫌膩嗎？他也想知道：「為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒？」

為何來來去去那幾樣產品可屹立數十年？網友點出關鍵所在👇👇👇

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麥當勞除了經典餐點像是漢堡炸雞外，也有網友戲稱本體有另外的「御三家」，就是粟米濃湯、軟雪糕和麥旋風，粟米濃湯的香濃順口滋味總令人念念不忘，另外軟雪糕和麥旋風都是消暑聖品，麥旋風也常推出限定口味，總是不少人必點的選項。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】