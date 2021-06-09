日本少女親筆信扭蛋大熱　內有表白信冧爆男Fans　作者亮相勁崩潰

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-09 10:00

日本名古屋市1間扭蛋店近日出現1款廣受歡迎的扭蛋，膠殼裏面裝有的並非玩具，而是由女性親筆手寫、充滿戀愛感的告白信件。扭蛋自然引來大批男性支持，有電視節目找來撰文的作者，並且解釋設計扭蛋的原意，但節目播出之後立即令粉絲們崩潰痛哭兼一地眼鏡碎！

名古屋市近日出現1款名為「少女親筆信」的扭蛋，成功吸引大量男性粉絲。（twitter「baru_san12345」圖片）

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該款扭蛋名為「少女親筆信」，2部扭蛋機分別有2種名為「妹妹親筆信」及「Kiki親筆信」的扭蛋，分別代表清純或濃烈的愛。以上2種風格又各有6款，即共有12款。扭蛋每次200日圓（約14港元），想要儲齊但又運氣不佳的話，隨時墮進永遠儲不齊一套的扭蛋地獄。

扭蛋發揚光大後自然吸引一眾男性粉絲幻想寫信的會是什麼人，認為親筆信作者應該會是有村架純或廣瀨鈴一類的女性。日本電視節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」找來親筆信的作者做訪問，並了解親筆信扭蛋的事。

日本電視台節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」找來手寫信的作者，發現原來是1名男性。（網上圖片）

的確，事實都是殘忍的，原來親筆信作者是1名佬味十足的男性，更說信件都是自己每日深夜1時左右洗澡時構思，之後再請女性朋友寫出來。換言之，扭蛋中的告白信只是女性代筆，想出告白內容的其實是男性。

網民得知扭蛋玩具的真相之後都深感崩潰，一直以來的想像更在轉眼間被摧毀，哭稱已經不知道如何繼續相信世界，又埋怨為何節目組要揭穿這個令人難以接受的事實。

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