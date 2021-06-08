日本陪酒女自揭花千萬整容爆紅　前後對比照曝光　網民：分別喺邊

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-08 12:30

日本模特兒黑崎美紗從18歲開始在東京六本木當陪酒小姐，過去曾坦承整容，並且在節目上曝光整容前的照片，近日再分享整容後的對比照，網友卻一面倒的納悶問「差在哪」、「這樣要花1000萬？」。

黑崎美紗整容前後對比照（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

黑崎美紗有雙洋娃娃般的大眼，長相相當可愛，不過她曾在節目中謙虛表示這是「化妝的力量」。

近日在推特上透露在4年前花費日幣1000萬元整容，同時曬出前後對比，兩相比對後雖有些許不同，但五官基本上差別不大，更像是經過時間的淬鍊，使得氣質更有韻味，也難怪網友都在問：「哪裡變了？」

點擊放大瀏覽更多黑崎美紗照片👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

【同場加映】跨性別網紅整容8年動刀11次靚過真女人 變性前後對比照震驚網民（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

【同場加映】意大利少女瘋狂整容 切舌穿環紋身樣樣齊 驚變另類「芭比娃娃」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

汪小菲不爽台北打不到疫苗「太無恥低級」 轟確診者飛廈門：漢奸

彎腰實名制辣洩半球 口罩正妹大方認「是我」加碼性感睡衣照

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】