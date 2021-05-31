日男腳背驚現神秘斑點　一度擔心染怪病　真相笑翻網民｜趣一趣

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-05-31 08:00

到底是什麼疾病會導致雙腳出現神秘斑點？日本1名網民在Twitter分享自己的腳背自拍照，他發現雙腳突然出現多個神秘斑點，不禁擔心自己是否染上怪病，直至看到自己一雙「穿窿鞋」才真相大白。

有網民早前發現雙腳突然有多個神秘斑點，擔心下調查自己是否患病。 （Twitter「反王ケンラウヘル」圖片）

日本網民在Twitter帳戶「反王ケンラウヘル」分享3張圖片，相中可見日男的腳背皆出現深啡色圓形斑點，看起來十分怪異。日男坦言為此感到煩惱，一度擔心自己是否患上什麼疾病，不斷上網搜尋哪些病會出現這種症狀，然而最後卻讓他找到「真兇」，原來是1雙「穿窿」涼鞋。在炎炎夏日，日男經常會穿這雙鞋子出門，被猛烈的陽光照射後，腳背上便留下斑點。

帖文引來網民熱議，他們笑言有類似經歷，「我也有相同的病」、「最初以為腳太骯髒一直洗它，最後洗不掉才發現是曬黑了」、「我為此看過皮膚科」。

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