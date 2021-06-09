男友畢業後想創業　唔願搵工齋學炒股　港女擔心將來男友1句反駁

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-09 21:00

今時今日「全民皆股」，不少人也拿出金錢於股市投資，務求增加被動收入。有港女卻發文大呻，指男友畢業以來一直沒有找工作，以兼職度日，其餘時間則跟朋友學「炒股」及準備創業，揚言「要拼搏下」。起初港女也支持對方決定，惟2年以來男友的創業大計一直未見進展，甚至平日生活開支也要資助對方，令她不禁擔心兩人的將來，問男友有何打算，怎料對方卻1句反駁，認為目前的生活方式問題不大。

有港女發文指，男友畢業後稱要創業，計劃卻受疫情影響，寧花時間學「炒股」也不願找全職工作，令她不禁擔心兩人的將來。（《金都》劇照）

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「我𠵱家都唔知點算，完全對佢末來都係未知，有冇人可以教下我點做？」有港女於連登討論區發文，稱20歲時與同齡男友相戀，至今已經4年。兩人約2年前畢業，樓主自稱「搵好少」，初踏職場每月只有萬多元薪金，「起碼𠵱家有份工逗住人工先，我都keep住有揾工」。

而樓主男友數年前已與富有朋友計畫創業，惟受疫情影響，男友決定先跟對方學習投資股票，並一直以兼職度日，「而家就成日喺屋企，學完炒股票就喺度打機睇戲，咁當中佢都有繼續搵part-time嘅，不過近呢幾個月就話搵唔到」。樓主指，男友近年對股票的認識的確增加了不少，不過因資金不多，一直只以模擬倉練習，故沒有實質收益。

港女訴苦全文▼ ▼ ▼

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眼見男友的創業計劃沒有進展，連平日生活開支也甚至要為他代付，樓主開始對將來感到擔心，「我有時同佢岀街都係請佢食飯，有時佢唔夠錢都會畀錢佢」。她曾直接向男友建議，應趁疫情期間先找全職工作，待環境轉好及經濟能力許可才全力創業，「佢就答我話人生仲有咁長日子𠵱家要拼搏下先，佢話佢唔想一世都就係揾幾萬蚊生活」。男友更指朋友建議他不應做全職工作，「因為話如果咁樣就好難夾到時間教佢炒股」。

男友的態度令樓主對戀情及兩人的將來非常擔憂，「大佬呀！你𠵱家屋企又唔係特別有錢，雖然你屋企唔使等你養啫，咁你自己都要食要使㗎」，不禁考慮應否繼續與對方分手，同時卻捨不得，「我就係同佢經歷得太多唔捨得分手，但𠵱家又見住佢咁都唔係辦法」。

男友的創業計劃沒有進展，港女不禁擔心兩人的將來，甚至考慮應否繼續與對方分手。（《金都》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為樓主男友本末倒置，直指創業前更應好好裝備自己及賺錢，「如果真係要創業、要炒股，一早搵咗方法搵錢返嚟啦」、「一個齋講唔做嘅人空有理想，都只不過係浪費時間」、「真正可以成功創業嘅人未必好叻或者夢想幾大，但個性格一定係要做嘢爽手，話做就做，連搵工都搞咁耐，仲話做老細？」、「阿女唔好再無條件包容佢，咁樣只會令佢愈嚟愈廢，想佢好就畀啲危機感佢，太安逸會造就垃圾男人」。

樓主其後則留言指，思考過後決定為男友設下期限，「我諗住畀多1年時間佢，睇佢會點，如果唔得就算。我𠵱家就係望佢之後會好，雖然唔知幾時嘅事」。不過她也表示，家人似乎對其感情沒有信心，「其實我屋企知我同佢拍拖，但就唔太熟佢，唔知佢屋企家境係點，我爸就同我講過話趁𠵱家擴闊個圈子，畀多個機會自己」。

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