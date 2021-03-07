拍拖8年落訂買樓結婚　女方揭男友炒股輸首期　網民：一定再發生

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-07 20:00

近期港股美股大幅波動，令一眾散戶叫苦連天，更出現大量倒蝕本金的損手個案！有女生在討論區上分享慘事，指與男友辛苦儲錢打算買樓結婚，不過落完細訂之後，男友才坦白自己借孖展炒股蝕錢，樓主更發現即使拿出私己錢都未能支付首期，急問網民如何解決？ 不少網民認為同類事件「一定會再發生」，建議樓主分手止蝕；亦有人稱要慎重考慮，但如經不起考驗，這段婚姻不要也罷。

近期股市十分波動，有網民在討論區上分享男友孖展炒股蝕錢，無力支付首期的故事。 （Austin Distel／Unsplash）

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樓主在香港討論區上以「男朋友輸咗錢唔夠錢畀首期」為題發文，指自己與男友辛苦儲錢用作買樓結婚，「點知佢同我講信錯朋友，用咗我地啲儲備炒孖展輸咗一筆錢」，抱怨為何男友要這樣對待自己。樓主又提到，他們「上星期先落完訂，好快要畀首期，計埋自己啲私己錢唔夠畀」，不知如何是好。

樓主又在留言中提到與男友拍拖已經8年，「一齊咁多年，所有嘢都好夾」，基於信任才會一起儲錢，料不到會發生這種事情，自己亦都很喜歡該個單位，「有少少海景睇，好想上到車呀」，已經在考慮是否要另外借錢支付首期。樓主多次強調自己十分憤怒，但言語之間似乎不希望分手。

樓主多次強調自己十分憤怒，但言語之間似乎不希望分手。（GettyImages）

網民們普遍都認為樓主應該分手，「結埋婚到時幫佢還債」、「一定會再發生，到時結咗婚生埋仔你點算？」、「仲結婚？止蝕啦！」、「長痛不如短痛，結婚同層樓都係一世，自己諗下」。不過亦有人認為樓主應該慎重考慮，不應輕言分手，「輸左巳成過去，當人生上了一堂課。如因此而分手，我覺得很化學，經不起考驗的婚姻不要也罷」。

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