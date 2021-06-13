日美混血兒樣子超標緻　興趣原來是鐵道迷　曾拍寫真用火車做主題

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-13 23:00

藝人明星背後都會有私人興趣，而日本1名模特兒的興趣就與外表風格形成極大反差。市川紗椰是日美混血兒，擁有日系標緻樣子時亦都給予人外國女性的感覺，模特兒背後的她其實最愛鐵道和動漫，令不少人都覺得驚奇！

市川紗椰是日美混血兒，因為喜愛鐵道的超大反差而引起關注！（IG「sayaichikawa.official」圖片）

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美國成長的市川紗椰升讀大學後一度休學投入模特兒事業，之後在日本升讀早稻田大學並畢業，現在是數本雜誌的模特兒。市川紗椰的興趣之一是鐵道，IG上會分享自己閒時拍攝的鐵道照片，她本人亦曾登上連載的鐵道雜誌，及拍攝1本以鐵道為主題的寫真集。

市川紗椰曾經拍攝以鐵道為主題的寫真集。（IG「sayaichikawa.official」圖片）

除了鐵道，市川紗椰亦都喜歡動漫，她曾經在接受節目的貼身訪問時即場買入約3萬日圓（約2126港元）的高達模型，回家後亦會宅宅地收看動漫節目。外表看起來十分優雅的她，竟然有着這麼濃厚的宅喜好，相信這樣的模特兒應該很少有吧！

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