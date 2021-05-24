台灣氣質網紅身材超級好仲有長腿　70萬粉絲帳號突被關嘆失去回憶

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-24 23:00

台灣網紅兼模特兒「Winnie小雪」（IG：snow1111726）以氣質路線跑出，身材超級好的小雪上圍豐滿之餘又有長腿，她在IG上更不時會以性感身材示人，勁吸大批Fans！不過可惜的是，早前她的帳戶突然被關閉，一夜之間盡失有逾70萬名粉絲的帳號；由於帳號充滿回憶及生活的紀錄，因而她希望網民們可以關注。現時「Winnie小雪」重新出發的新帳號，只有12.1萬名粉絲，十分可憐！

Winnie小雪是台灣的氣質型網紅！（IG「snow1111726」圖片）

+ 12 + 12 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

同場加映：人氣僅次周杰倫！「最強奶媽」謝薇安IG被刪 497萬粉絲恐怖歸零【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

人氣僅次周杰倫！「最強奶媽」謝薇安IG被刪 497萬粉絲恐怖歸零

+ 10 + 10 + 10

謝薇安過去在Instagram帳號上的圖片▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

同場加映：台灣童顏網紅好身材 讀幼教仲識玩音樂 1個身份令網民跌盡眼鏡【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 12 + 12 + 12

同場加映：電競女神諾曼入行前係護士 甜美可愛打機有反差萌 身材不得了！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+ 20 + 20 + 20

睇多啲：台灣溫柔系女神被封「最強電眼」 超標緻樣子靚到似童話公主【點擊下圖放大觀看！▼ ▼ ▼】

+ 16 + 16 + 16

同場加映：電競網紅妮妮笑容有初戀感覺 嬌小身材+中短髮成網民理想女友型【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】