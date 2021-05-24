台灣氣質網紅身材超級好仲有長腿　70萬粉絲帳號突被關嘆失去回憶

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台灣網紅兼模特兒「Winnie小雪」（IG：snow1111726）以氣質路線跑出，身材超級好的小雪上圍豐滿之餘又有長腿，她在IG上更不時會以性感身材示人，勁吸大批Fans！不過可惜的是，早前她的帳戶突然被關閉，一夜之間盡失有逾70萬名粉絲的帳號；由於帳號充滿回憶及生活的紀錄，因而她希望網民們可以關注。現時「Winnie小雪」重新出發的新帳號，只有12.1萬名粉絲，十分可憐！

Winnie小雪是台灣的氣質型網紅！（IG「snow1111726」圖片）

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