細思極恐｜60公斤巨龜「離家出走」柵欄竟零損壞　主人：點做到？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-11 22:00

許多養龜人士都不知道普遍龜種其實有一定攀爬能力，而英國克斯格萊夫（Kesgrave）日前一隻重60公斤的巨龜「泰坦」被發現走失，警方一查才得知牠已「離家出走」1英里（約1.6公里）。主人另指出，家中高3呎（約91厘米）柵欄絲毫無損，對於泰坦最終流連街頭大感困惑。

英國一隻35歲烏龜「離家出走」，最後在距離1.6公里的街上被尋回。（Twitter「Ipswich Police」圖片）

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據報泰坦為一隻35歲的蘇卡達象龜，上周五（6月4日）趁主人外走時偷偷逃離家中。雖然牠身長逾1米、體重達60公斤，但最終牠被發現在離家1.6公里遠的道路上，不少市民看到牠到處走動而身邊沒有主人，便打電話通知警方。

當地警方出動3名警員合力將烏龜抬上車，並送回主人的家中。（Twitter「Ipswich Police」圖片）

泰坦體形龐大，警方最終出動3名警員才能將牠抬上車，並送牠回到主人的身邊。尋回愛寵固然開心，但主人仍感到困惑，認為泰坦無法跳到3呎高，故在沒有破壞柵欄的情況下逃走是非常「神秘」的事，笑言「可能牠是被傳送了過去」。

事後主人大讚警員提供協助，並感謝警方費盡心思，將泰坦送到他手中。

（綜合）

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