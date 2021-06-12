台男居家防疫太無聊「拆洗鍵盤+打蠟」　過來人揭超慘痛經歷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 13:30

台灣新冠肺炎爆發後全台升級到三級警戒，當地市民生活受到影響，許多人改成居家上班上課，政府也呼籲盡量待在家裡減少外出，但長時間不出門容易讓人壓力大，就有網友突發奇想將電腦鍵盤的按鍵一個個拆下來清潔打蠟，細心的程度讓鄉民們看了直呼太厲害。

這名台灣網友在《爆廢公社公開版》貼出兩張拆卸鍵盤的照片，他說因為在家裡防疫實在太無聊，不知道要做什麼好，突然想到家裡用了8年的電腦鍵盤很少清潔，於是便拆卸下來清洗並且打蠟。

拆哂成個鍵盤出黎洗+打蠟！網民睇完勾起慘痛打掃經歷…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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照片一出讓許多人看了讚嘆不已，「看完版主的毅力後，我會選擇買一個新的」、「怎麼拆啊？厲害，我筆電鍵盤噴到漂白水都秀逗了」、「打蠟真的誇張」、「鍵盤便宜點的才一兩百…何必呢？」、「手真的很巧，太厲害了，強！」、「不得不佩服，這個真的蠻厲害的」。

貼文還釣出許多有相同經驗的網友分享糗事，「我也挖過想好好清潔它…因為真的噁心到不行，但最後我裝不回去」、「不洗沒事，洗完裝回去都會卡卡，你會這樣嗎？」、「老實說這個我家1.6歲的兒子也會，可是沒有打蠟，是被打」、「我都用家裡的空壓機清，現在是都直接包保鮮膜」、「我拆下洗過一次後，不會再想洗第二次」、「我拆過，裝回去沒問題，有問題的是它變鬆了，常按的按鍵會像青蛙跳出去，多次後就找不回來了」。

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