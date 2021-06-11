巴西妻疑不滿老公偷食　殺夫再切子孫根油炸　1個原因稱自衛殺人

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-11 23:00

婚姻破裂沒有美滿結局，最後甚至可能演變成殘酷得令人心寒的悲劇！巴西聖貢薩洛市（Sao Goncalo）1對夫婦結婚10年，更一起經營薄餅店，惟近年夫婦關係開始走下坡，33歲妻子疑不滿丈夫偷食，日前憤而用刀插死他後，竟再切掉其子孫根，丟進油鑊生炸。人妻行兇後被捕，透過辯護律師稱案發前受到丈夫恐嚇，報稱出於自衛才殺人。人妻目前因殺人及屍體損毀罪扣查。

巴西人妻瑪茶朵（Dayane Cristina Rodrigues Machado）和丈夫安德魯（Andre）結婚10年，2年前感情生變開始分居，但仍不時有見面。日前她疑不滿丈夫偷食，狠下毒手後更切斷其子孫根再油炸。（網上圖片）

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綜合外媒報道，案中夫婦為33歲妻子瑪茶朵（Dayane Cristina Rodrigues Machado）和死者安德魯（Andre），他們結婚10年，育有2名孩子，分別為8歲大子及5歲幼女，2年前開始分居。雖然2人已分居，但他們不時見面，惟關係並不和睦，不時互相動手，瑪茶朵更曾因此報警。

妻子用刀插死丈夫後，還切掉其陽具，然後丟落油鑊生炸。（Gettyimages）

本周一（6月7日），2人在餐廳用膳期間發生口角，據報安德魯盛怒下曾出手打其中1名子女。他們回家後繼續爭執，約凌晨4時，瑪茶朵盛怒下失去理智，拿起刀子插死安德魯，繼而切掉其子孫根，並把之丟入煎鍋內油炸。警方接報到現場後，發現安德魯全裸陳屍地上，滿身是血，死狀十分恐怖。

瑪茶朵被捕後，辯護律師指其她是受到安德魯威脅才自衛殺人。（網上圖片）

瑪茶朵被捕後，辯護律師指其她是受安德魯威脅才自衛殺人，「安德魯無法接受他們的關係已走到終點，當他知道妻子不會回到他的身邊，威脅指妻子也不可以跟其他人在一起」。律師透露瑪茶朵案發後感到非常懊悔。然而安德魯的姊姊卻另有說法，她稱瑪茶朵狠下毒手，是為了報復安德魯出軌的行為。當地警方就殺人及屍體損毀罪拘捕瑪茶朵，目前案件尚在調查階段。

（綜合）

同場加映：墨西哥72歲食人魔自拍肢解女子 削臉皮因長得漂亮 驚揭29女遇害

墨西哥近日發生的1宗已婚婦失蹤事件，意外揭開1名潛伏20年的恐怖食人魔真面目。墨西哥日前有1名34歲媽媽失蹤，其夫根據線索自行找到72歲鄰居Andrés Mendoza的家中，闖入發現疑犯枱上放着自己妻子的殘肢，警方到場揭發屋內地下室還有許多人類遺骸、保存完好的皮膚、臉皮等，懷疑他是連環殺手，及後更找到1本筆記，上面寫上29個女性名字，相信全是受害者，而且他還拍下了行兇影像。 疑犯承認自己殺人後會留下她們的身體部位，並有食人習慣，自爆殺死34歲媽媽時完整割下其臉皮，「因為她太漂亮」。案情指受害人都是失蹤女性，被殺原因都是拒絕疑犯求愛。

墨西哥72歲男子Andrés Mendoza殺害34歲失蹤已婚婦Reyna González並肢解對方，調查過程揭發他殺害了多名失蹤女子，警方據其筆記估計有29名女子遇害。（「FiscalEdomex」Twitter圖片）