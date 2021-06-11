林作加持「東涌羅浩楷」Kirsten即有job　網民：啱賣「蜜絲佛陀」

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-06-13 17:32

【東涌羅浩楷／香港小姐2021／佛光港姐】《2021年香港小姐》昨日（6月10日）舉行首輪面試，不少到場佳麗的打扮及相貌都令人留下深刻印象，其中來自東涌的19歲少女霍韻璇，英文名Kirsten，被指樣貌似佛祖及藝人羅浩楷而最受網民注目，不少網民大讚她很有佛相，看到她便覺得心境祥和。原來Kirsten是由「十優港姐」麥明詩的前男友林作提名參選，林作今日（6月11日）在個人facebook表示收到有人私訊，希望邀請Kirsten拍攝電腦產品的宣傳硬照。 「東涌羅浩楷」Kirsten亮相不足1天即有工作搵上門，網民隨即熱烈討論她適合哪類商品，不少直言她最適合替化妝品「蜜絲佛陀」作推廣宣傳。

「東涌羅浩楷」Kirsten霍韻璇現身港姐面試現場，其打扮面容即惹來網民熱議，不少人指她有佛氣，看得人心境祥和。（資料圖片／《聖☆哥傳》截圖）

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來自東涌的Kirsten昨日（6月10日）由哥哥陪同參加港姐面試，即時吸引大批記者追訪，同時惹來網民注目，有人認為她的樣子酷似資深藝人羅浩楷，故被封為「東涌羅浩楷」，亦有人形容她很貴氣，面容祥和有佛光，稱看到她便想到佛祖及腳踏蓮花座，頓時心境平和。

有網民認為Kirsten的相貌酷似資深演員羅浩楷。（網上圖片）

Kirsten現身僅一天即有商戶向其提名人林作提出合作邀請，網民隨即翻出今早11時許，有電腦硬件公司在其fb專頁發帖，以「key」圖方式把Kirsten的照片與電腦機箱變成合成照，指如果帖文獲300個讚好，便會邀請Kirsten拍產品硬照，結果不足3小時已達標，故該公司即「找數」，隨即PM林作希望代為聯絡Kirsten商討合作事宜。

有電腦硬件公司以「key」圖方式把Kirsten的照片與電腦機箱變成合成照，指如果帖文獲300個讚好，會邀請Kirsten拍產品硬照，結果不足3小時已達標。（fb截圖）

網民看到Kirsten有job送上門都為她感到欣慰，又熱議她適合替哪種商品宣傳推廣，不少人直指她最適合為化妝品「蜜絲佛陀」作宣傳，又稱她的輪廓不俗，相信改變妝扮後有更多可塑性。亦有網民稱以Kirsten的「佛相」亦適合拍攝與泰國相關的產品或商舖廣告，甚至有人提議她做「佛經機」代言人。

有網民則稱要推爆她入圍，又指無論今年誰是冠軍，Kirsten未入閘已搶盡一班佳麗風頭，如加上提名人林作加持，相信十分無敵，「唔使多講，喺網民心目中，已經記住呢位佛光小姐」。

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